Colaboradores acusam Serralves de represálias, mas Fundação nega

Vinte educadores da Fundação de Serralves (FS) denunciaram, esta sexta-feira, estarem a ser vítimas de represálias e dizem-se em vias de serem dispensados dos seus serviços. Mas o Conselho de Administração da instituição do Porto (CA) "nega veementemente todas as acusações".

Acusando o CA liderado por Ana Pinho de retaliação por terem revelado publicamente, no início de abril, que ficaram sem rendimentos por decisão da Fundação, garantem terem tido informações que os "levam a temer" que esteja em curso "um processo de dispensa não assumido", denunciam os educadores e educadoras numa missiva enviada às redações.

A resposta à mensagem dos colaboradores chegou horas depois: "Nenhum dos 20 signatários do referido comunicado, nem nenhum outro prestador de serviços externo da Fundação foi alvo de qualquer represália ou afastado depois de ter denunciado supostos incumprimentos por parte Fundação de Serralves", garante a instituição.

Menos nas reuniões preparatórias

No comunicado, os colaboradores externos afirmam também que, em todas as exposições anteriores, "toda a equipa era chamada a estar presente" nas reuniões de preparação orientadas pelos "educadores designados para investigar e produzir um documento" sobre o evento, sendo depois "todos chamados a realizar estas atividades". Mas para a recentemente inaugurada exposição de Yoko Ono, dizem os signatários, a "coordenação contactou apenas quatro dos 25 educadores", informando-os de "que seriam os únicos a participar na reunião e a realizar atividades até ao seu encerramento". "Na prática, resulta no afastamento de 21 educadores", denunciam.

Mas a Fundação recusa liminarmente as acusações, afirmando mesmo que "todas as denúncias por parte desse grupo de prestadores de serviços externos são falsas". "Pelo contrário, à medida que a atividade da Fundação vai sendo retomada, vários prestadores de serviços externos, que prestam serviços em várias áreas, têm vindo a ser contactados por Serralves para a prestação de serviços concretos, de acordo como habitualmente acontece quando há necessidade desses mesmos serviços."

"Entre os convidados a apresentar propostas estão vários dos que assinaram a carta e que publicamente, nos últimos dias, se têm manifestado e participado em vigílias colocando em causa de uma forma completamente irresponsável e falsa a reputação e o bom nome de Serralves", diz ainda o CA.

*com lusa