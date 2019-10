Coldplay anunciam álbum duplo para novembro

Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo disco dos Coldplay tem lançamento marcado para 22 de novembro e vai estar dividido em duas partes: "Sunrise" e Sunset". A novidade foi dada pelo grupo britânico numa carta enviada aos fãs através da conta oficial do Instagram.

Embora o título não tenha sido anunciado oficialmente, o comunicado feito pela banda alude à expressão "Everyday Life". "Nos últimos 100 anos, ou próximo disso, temos andado a trabalhar numa coisa chamada Vida Quotidiana ["Everyday Life"]", lê-se numa das frases da carta assinada pelo grupo do vocalista, pianista e guitarrista Chris Martin. "É como nos sentimos em relação às coisas. Enviamos-vos muito amor desde a nossa hibernação", concluem.

O comunicado surge dias depois de terem aparecido cartazes misteriosos por várias cidades como Berlim, São Paulo, Madrid, Hong Kong ou Sidney que mostrava o quarteto lado a lado com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche e que alimentavam os rumores de que estaria para ser lançado um novo trabalho.

Recorde-se que a banda não lançava um álbum desde que editaram "A Head Full of Dreams", em 2015. A última vez que atuaram em Portugal foi no Estádio do Dragão, no Porto, em 2012.