Coldplay dedicam concerto a Tina Turner e cantam versão acústica de "Proud Mary"

Os Coldplay fizeram, na quarta-feira, uma dedicatória à cantora Tina Turner durante um concerto em Barcelona, em Espanha. A artista morreu aos 83 anos na Suíça.

A notícia da morte de Tina Turner foi divulgada cerca de uma hora antes dos Coldplay subirem a palco do Estádio Olímpico de Barcelona, ​​onde os esperavam as primeiras 50 mil pessoas das 200 mil que assistirão aos seus concertos naquele recinto até domingo.

Durante o concerto, enquanto Chris Martin cantava "The Scientist" ao piano, o vocalista do Coldplay parou a música, dizendo: "Todo este espetáculo é dedicado à bela Tina Turner".

Mais tarde, os Coldplay improvisaram ainda uma versão acústica de "Proud Mary", um dos maiores sucessos de Tina Turner.

TIna Turner morreu, na quarta-feira, na sua casa na Suíça após uma doença prolongada. Tinha 83 anos. Os seus maiores sucessos incluem "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" e "The Best". Conhecida como a Rainha do Rock 'n' Roll, vendeu mais de 180 milhões de álbuns e ganhou 12 Grammys. Nos últimos anos, Tina Turner sofreu vários problemas de saúde, tendo sido diagnosticada com cancro intestinal em 2016 e realizado um transplante de rim em 2017. O marido doou-lhe um rim quando a artista descobriu que sofria de insuficiência renal.