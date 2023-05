O responsável da Everything is New, Álvaro Covões, garante que os Coldplay estão encantados com Coimbra e apela para que o público chegue cedo.

"Eles já estão em Coimbra há uns dias e estão maravilhados. Têm estado a conhecer a cidade e estão muito surpreendidos", assegura Álvaro Covões, da Everything is New, produtora responsável pelos quatro concertos da banda de Chris Martin em Portugal.

O promotor destaca o "ambiente fantástico" junto ao Estádio a cinco horas de abrir as portas, e pede que o restante público venha com tempo.

"Tenho indicação que já está muita gente a caminho. É importante que as pessoas venham cedo", sugere.

As portas do Estádio Cidade de Coimbra abrem às 17 horas. Espera-se que a atuação da banda britânica comece quatro horas depois.