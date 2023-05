Coldplay: ir à lua e voltar sem sair de Coimbra

Estádio à pinha com 50 mil pessoas em êxtase na 1.ª noite dos Coldplay. Chris Martin entra a falar português. Leia aqui as primeiras impressões.

"Estamos muito agradecidos e muito felizes por estar em Coimbra!" - e mais de 50 mil vozes explodiram em êxtase, num coro só. Foi assim que abriu o concerto desta quarta-feira à noite dos Coldplay no Estádio de Coimbra, o primeiro de quatro, e logo com Chris Martin a falar em bom português!

Como previsto, a canção que abriu o espetáculo foi a bombástica versão de "Higher power". logo seguida por "Adventures of a lifetime" e "Paradise". E logo surgiram confetes no ar.

PUB

Fogos de artifício foram disparados e uma enxurrada de bolas coloridas foi lançada sobre a plateia, toda de braços ao alto. E tudo acompanhado pelas pulseiras LED da banda que criam um impressionante show de luzes cintilantes.

Desde o início que os fãs se renderam ao super-pop dos Coldplay - o entusiasmo era tal que o público parecia estar a ir à lua e a voltar sem sair do Estádio de Coimbra.

Longa foi a espera

A tarde começou acidentada, com a entrada no Estádio a registar problemas em alguns leitores de código de barras e a provocar atrasos. Os concertos também atrasaram, com Bárbara Bandeira a entrar em palco às 19.15 horas, meia hora após o previsto - mas esteve luminosa, vestida de azul bebé, muito emocionada.

fãs dormiram na rua

Os primeiros fãs começaram a chegar a Coimbra já na terça-feira. Foi o caso de Gonçalo Germano, que veio do Entroncamento e passou a noite literalmente nas grades do Estádio. A acompanhá-lo tinha Bernardo e Francisca Antunes, dois irmãos de Coimbra que se juntaram a Gonçalo após o jantar. "Foi uma noite muito difícil, por causa do frio e do vento. Valeu pela companhia", admite Bernardo, seguro de que o concerto iria compensar. "Vai ser um momento único", antecipava.

Gonçalo, Bernardo e Francisca recordam o dia 25 de agosto, em que também passaram horas nas filas para comprar bilhetes. "Na altura não foi tão difícil, fomo-nos revezando", diz.

Pelas 10 da manhã Mariana Teixeira já lá estava, vinda da Trofa. "São muitas horas de espera, mas trouxe cartas, vai dar para distrair ", conta. As cartas foram mesmo a grande distração da maioria dos fãs que aguardaram (im)pacientemente pela abertura das portas. Livros, comida e conversas iam ajudando a passar o tempo - que se arrastava.

Placidamente sentados em duas cadeiras de lona estavam Mário Trenta e Debora Malubar, casal galego que arrancou de Vigo às duas da madrugada. "Temos a autocaravana e parámos a meio para dormir", diz Mário, que esperava "um grande espetáculo, é claro!".

Depois de Coimbra, os Coldplay partem para Espanha, mas a distância de Vigo a Barcelona (onde os espetáculos vão decorrer) fizeram o casal optar pelo lado de cá. "Aqui é mais perto, preferimos vir a Coimbra", reforça Debora, "e cá é mais barato", diz num sorriso.

"A banda está encantada"

Se, às 9 horas, havia uma centena de pessoas junto às grades, por volta do meio dia o número de fãs que ali estacionava os corpos já chegava perto do milhar. E a concentração de pessoas foi aumentando à medida que as horas escorriam.

Álvaro Covões, responsável da Everything is New, promotora que traz cá os Coldplay para quatro concertos (amanhã, sábado e domingo há mais), estava satisfeito pela logística em redor do Estádio, "um palco bom para grandes concertos", e confidencia ao JN que Chris Martin e a restante banda já chegaram à cidade há uns dias, mas optaram pela discrição. "Têm andado incógnitos a conhecer a cidade e estão encantados. Já chegaram há uns dias e estão muito surpreendidos com o que encontraram", aponta o risonho promotor.