Coldplay: são duas horas de uma enxurrada pop que vai arregalar olhos

Britânicos Coldplay dão esta quarta-feira o primeiro de quatro espetáculos em Coimbra. Com tudo esgotado há nove meses, a expetativa não podia ser mais alta para as 200 mil pessoas que conseguiram bilhetes.

Se a pontualidade da banda for (também) britânica, será às exatas 21 horas de hoje que os acordes de "Higher power" darão início a quatro noites de espetáculos no Estádio Cidade de Coimbra - os outros três concertos são amanhã, sábado e domingo. Todos estão esgotados há meses; cada um levará 50 mil pessoas.

Aquele super-êxito pop é o tema que abre os concertos dos Coldplay na digressão "Music of the spheres" de 2023, que chega à Europa após passar pela América do Sul, com 11 concertos só no Brasil, entre São Paulo, Curitiba e o Rio.