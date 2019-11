Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A banda britânica Coldplay decidiu adiar a digressão do novo álbum devido ao impacto ambiental dos concertos. O grupo só voltará a viajar pelos palcos quando for "sustentável" e "benéfico para o ambiente".

À BBC News, o vocalista da banda, Chris Martin, afirmou que não iriam fazer digressão do novo álbum, "Everyday Life", que é lançado na sexta-feira. "Vamos tirar um tempo durante o próximo ano ou dois, para descobrir como a nossa digressão pode ser não só sustentável como ativamente benéfica".

"Todos temos que descobrir a melhor maneira de fazer o nosso trabalho", acrescentou, dizendo que a banda pretende que as futuras digressões tenham "um impacto positivo" no ambiente.

A última vez que os Coldplay viajaram pelo mundo em concertos foi em 2016 e 2017, durante a digressão do álbum anterior, "A Head Full of Dreams" (2015), que incluiu 122 espetáculos em quatro continentes. Portugal não foi um dos países escolhidos. A última vez que o grupo atuou cá foi em 2012, no Estádio do Dragão, no Porto, durante a digressão de "Mylo Xyloto" (2011).

"A nossa próxima digressão será a melhor versão possível a nível ambiental. Ficaríamos dececionados se não fosse neutra em carbono", confessou Martin.

"O mais difícil é a parte dos voos. Mas o nosso sonho é fazer um espetáculo sem plástico de uso único e que seja 'alimentado' a energia solar. Já fizemos grandes digressões. Como podemos mudar para não se tirar mais do que aquilo que se dá?", refletiu.

Martin disse ainda que o novo disco espelha a perspetiva global da banda. "Se tens o privilégio de viajar pelo mundo, sabes que todos pertencemos ao mesmo lugar. De uma maneira britânica muito gentil, este disco diz que não nos sentimos diferentes de nenhum ser humano na Terra".

O vocalista dos Coldplay revelou também que algumas músicas do novo álbum foram inspiradas em... reportagens da BBC. "O jornalismo no seu melhor encontra essas histórias que reforçam a nossa humanidade".