Coleção Norlinda e José Lima: para pensar a Liberdade

Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira, alberga coleção com mais de 1300 obras de arte estrangeiras e nacionais.

José Lima é um industrial do setor do calçado, natural de Águeda e que vive em São João da Madeira. Norlinda foi professora ao longo de toda a sua vida. Juntos também escrevem uma história de amor. O ato de adquirir obras de arte não foi, inicialmente, motivado pela constituição consciente de uma coleção.

Tudo começa na década de 1980, dando que resposta à paixão pela Arte e a uma inesgotável vontade de aprender e de estar em contacto com o belo e o transcendente que caracteriza, sobretudo, o colecionador que, aliás, por volta do ano de 2003 chegou a frequentar a Licenciatura em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Desde 2013 que a coleção Norlinda e José Lima se encontra em depósito no Centro de Arte Oliva em São João da Madeira, sendo uma das coleções privadas, presentes em território português, que melhor permite explorar a história da arte, nacional e internacional, num período temporal que vai de 1926 até, talvez, ao dia de ontem, com uma maior concentração na produção artística dos últimos quarenta anos.

Colecionar é, para o casal Norlinda e José Lima, um ato de respiração. Não é, por isso, de admirar que tenham somado mais de 1300 obras de arte, contabilizando cerca de 250 artistas portugueses e 230 internacionais. Trata-se de um projeto de rara continuidade em Portugal, revelando o espírito livre dos colecionadores, a sua curiosidade e atenção ao mundo e denotando-os como profundos crentes no poder transformador da Arte.

À amplitude cronológica, invulgar nas coleções particulares, soma-se a diversidade disciplinar de suportes e processos artísticos e a geografia dos artistas: Portugal e Espanha, com extensa representação no acervo, somando nomes de artistas de centros artísticos importantes como a Alemanha ou os Estados Unidos da América, mas também de vários países da América Latina, África, Ásia e do Leste da Europa, nos quais se incluem artistas mais e menos integrados nos circuitos comerciais e institucionais.

Esta pluralidade geográfica, geracional e de currículo dos artistas é um dos fatores de interesse da coleção, que nos permite conhecer e viajar pelo mundo e pelo tempo do contemporâneo através das obras de arte, através dos objetos.

A incorporação de várias obras de um mesmo artista, coletivo ou período denota a constituição de núcleos autorais, temáticos e formais que dão uma coerência e um desenvolvimento à coleção, geralmente mais característicos de coleções institucionais do que de particulares.

Poderemos afirmar que esta é uma coleção construída, maioritariamente, em contexto democrático, refletindo a criação no enquadramento das vanguardas artísticas que marcam as décadas de 1960/70 e que acompanham, e antecipam, um mundo em mudança.

Estes são fatores que tornam esta coleção um veículo de pensamento e ação muito interessantes para pensar a Liberdade. Este é, na minha opinião, o seu desígnio: incitar-nos a pensar e a ser livres.

Além das exposições que, ao longo dos quase últimos dez anos, têm sido organizadas no Centro de Arte Oliva, por diversos curadores de referência, a coleção tem também procurado estabelecer parcerias e realizar algumas itinerâncias, dando resposta ao desejo do colecionador de que seja vista por todos e que seja um veículo de pedagogia e de contacto com o conhecimento.

Até 16 de abril de 2023, no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, está, por isso, patente, "Sonho Europeu II" com curadoria de Miguel Amado, que reúne dezenas de obras e é mais uma oportunidade para conhecer uma coleção que é um orgulho encontrar-se em Portugal e ser propriedade de cidadãos portugueses capazes de ver além do luxo e da ostentação superficiais que tanto caracterizou os hábitos dos nossos industriais.

Colecionar é deixar legado. Colocar o que se colecionou, abnegadamente, ao serviço da causa pública, é de louvar.