Coliseu do Porto esgotado no regresso dos Concertos Promenade

JN Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de um milhar de pessoas assistiram, na manhã deste domingo, ao muito esperado regresso dos Concertos Promenade ao Coliseu do Porto. Bruno Nogueira e a Orquestra Clássica de Espinho estiveram em destaque na recriação de "Pedro e o Lobo".

Em versão 2.0, os Concertos Promenade regressou ao convívio dos melómanos, sete anos depois da primeira experiência no Coliseu do Porto.

A componente multimédia interativa, desenvolvida pela designer Sara Botelho, foi a grande novidade do espetáculo, criada com o objetivo claro de transportar os espectadores para o ambiente da obra e do compositor.

Com direção artística do maestro Cesário Costa, a Orquestra Clássica de Espinho interpretou uma das mais aclamadas peças do reportório clássico, "Pedro e o lobo, composta em 1936 pelo russo Sergei Prokofiev.

O compositor baseou-se nas fábulas de Esopo com o objetivo pedagógico de dar as sonoridades específicas de cada instrumento musical. Esse princípio foi levado à risca pela orquestra espinhense, com cada instrumentista a reproduzir o som de cada uma das sete personagens, conseguindo desta forma tornar bem evidentes as diferenças entre a percussão, o sopro e as cordas.

A narração foi feita ao vivo pelo humorista Bruno Nogueira, acompanhado nos comentários pelo musicólogo Jorge Castro Ribeiro.

Até ao próximo dia 18 de dezembro, à razão de um concerto por mês, as portas do Coliseu do Porto vão continuar a abrir-se aos domingos de manhã para os Concertos Promenade.