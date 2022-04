Coliseu do Porto recebe concerto pela paz na Ucrânia

JN Hoje às 10:49 Facebook

Artistas portugueses, russos e ucranianos participam nesta quarta-feira num concerto solidário pela paz no Coliseu do Porto Ageas. As receitas revertem para a Cruz Vermelha.

Mais de um mês e meio volvido sobre o início da guerra, ainda sem fim à vista, a comunidade artística continua a mobilizar-se para expressar o seu apoio ao povo ucraniano.

O apelo ao fim das hostilidades far-se-á sentir novamente nesta quarta à noite, com um concerto de solidariedade no Coliseu do Porto cujas receitas revertem para ao fundo de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa.

Artistas ucranianos, russos e portugueses vão estar juntos em palco numa gala que procura traduzir essa diversidade, através de géneros como a pop, a música clássica ou a dança.

Do rol de atrações faz parte o clássico "Quebra-nozes", de Tchaikovsky, interpretado por Afonso Pinhel, do Martinov Ballet, mas também uma atuação do L"Effetto Ensemble, formado por Dora Rodrigues e Rui Gama, com "La maja dolorosa - tres tonadillas", de Enrique Granados.

O preço dos bilhetes para este concerto solidário pela paz varia entre os cinco e os 20 euros. Quem não puder estar presente também tem a possibilidade de ajudar, comprando um ou vários ingressos.