Coliseu esgotou duas noites seguidas para ouvir Pedro Abrunhosa

Ana Jorge Teixeira Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

25 anos de estrada, oito discos originais, mais de três horas de concerto, para celebrar "Espiritual", o álbum que ditou a digressão do músico em 2019

Previa-se uma noite intimista, emotiva, poética. Pedro Abrunhosa, que abriu o ano de 2019 nos Aliados, a destapar o então ainda quente "Espiritual" - o seu oitavo disco de originais e aquele em que a escrita de canções se impõe de forma incontornável -, andou doze meses em digressão pelo país e, na reta final do ano, regressou a casa, ao Porto, para dois concertos apoteóticos.

Nas duas últimas noites, sexta e sábado, Abrunhosa esgotou o Coliseu (teria esgotado quatro datas, garante ao JN a produção, se houvesse calendário - e, até prova em contrário, ainda é naquela sala que os músicos ficam à flor da pele), cantou mais de três horas em cada atuação, percorreu quase os álbuns todos desde "Viagens", 25 anos de estrada, mais de 20 canções em cada noite, e protagonizou um espetáculo em que a emoção falou mais alto.

"Não é para entreter, é para sentir"

Num ambiente acurado, pouca luz e silêncio total, Pedro Abrunhosa surge sozinho em palco, mostrando logo ao que vem: será "uma noite encantada para o resto da vida". Arranca no início deste século, ao piano, com "Momento", a canção mais ouvida em Portugal em 2002 e 2003, seguindo para "Eu não sei quem te perdeu". À segunda canção desse álbum, dupla platina, o público já estava rendido.

No palco, uma tela vai exibindo imagens e letras das canções, Abrunhosa continua sozinho a resgatar temas antigos, como "Balada de Gisberta", recordando o "bárbaro crime" que em 2006 tirou a vida a uma mulher apenas "porque era diferente e mais fraca"; ou "Senhor do Adeus", a relembrar o "príncipe feliz do Saldanha"; ou "Será", aquela pungente carta de despedida que um homem escreve a outro homem que vai morrer com sida.

A tela só desaparece quando se ouve "Vamos levantar voo", primeira incursão pelo disco "Espiritual". A condizer com esse álbum, introspetivo e despido de artefactos, o músico permanece solene e despojado em palco. Mas a partir daquele momento rodeia-se da sua família musical, os Comité Caviar. E se dúvidas ainda houvesse de que seria uma noite para despir sentimentos, o compositor nascido do jazz acabaria por avisar: "Este espetáculo não é para entreter, é para sentir".

Por isso, não basta cantar as canções dele com ele, coisa que o público até fez quase do início ao fim do concerto. É preciso prestar atenção às letras. Cada vez mais, porque Abrunhosa é cada vez mais isso: o escritor de canções que não ignora o país e o mundo onde vivemos. "Amor em tempo de muros", primeiro single de "Espiritual", é sobre a crise de refugiados. Mas essa é apenas uma das histórias reais que conta no disco.

Se o avesso de quase todas as letras estava já identificado, por estes dias Abrunhosa decidiu decifrar outra canção: "Pode acontecer", um dos momentos mais emotivos da noite, foi escrita para os seus pais. Viveram juntos a vida inteira e só a morte, agora, aos 90 anos, conseguiu separá-los.

O Coliseu ouviu ainda temas que dispensam apresentações, como "Se eu fosse um dia o teu olhar", "Não desistas de mim" ou "Lua". O funk teve aparição fugaz, com novos arranjos, em "Rei do Bairro Alto", "Não posso mais" ou é "Preciso ter calma". Mas a ideia era mesmo acabar em uníssono. "Permitam-me que iluminemos o mundo a partir do Coliseu", disse Abrunhosa, o público erguendo-se e repetindo vezes sem conta "enquanto não há amanhã, ilumina-me".

E se há finais que funcionam há 25 anos, para quê privar deles o público? "Tudo o que eu te dou, tu me dás a mim."