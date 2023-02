Coliseu Micaelense em 2023 tem uma agenda cultural "eclética e inclusiva"

Mariana Soares Hoje às 10:44 Facebook

O novo ano promete encher a maior casa de espetáculos dos Açores com diversas demonstrações culturais. Na história da centenária instituição consta sempre a divulgação da cultura nacional e internacional a todos. A presidente do Coliseu Micaelense Cassilda Lopes declarou que, para o ano de 2023, foi elaborada uma "programação eclética e inclusiva visando uma amplificação de saberes".

Depois de em janeiro, Coliseu já foi palco do concerto "Lord Of The Voices" do artista nacional Fernando Pereira que apresentou os sucessos da música dos anos 70, 80 e 90. Conhecido pelos seus bailes desde a primeira metade do século XX, o Coliseu tem esta semana os tradicionais Grandes Bailes de Carnaval, em palco estarão as bandas as bandas Oceanus, Stereo Mode e Banda 8 e no salão vão atuar os DJ"s Kid Jay, Matti e Mr. Bridge.

Durante o mês de março a música estará em destaque. Dia 11 entra em cena o espetáculo "Entre a Lava e o Mar: dos Nossos para os Nossos", em que a Banda Harmonia Mosteirense atuará com os jovens nomes da música açoriana Marianna Rocha, João Moniz, Sara Cruz, Flávio Cristóvam e Bruno Melo.

Durante os dias 17 e 18, vai acontecer a 22ª edição do El Açor, o Festival Internacional de Tunas, organizado pelos Tunídeos, a tuna masculina da Universidade dos Açores.

De 28 de março a 1 de abril há a 10ª edição do Tremor Festival. Entre os 34 artistas que vão atuar dentro e fora das portas do Coliseu Micaelense, destacam-se nomes como Fado Bicha, Alfredo e DJ Flo. Esta edição visa celebrar a introdução de novas ideias através da arte, de modo a criar novas formas de ler e viver o património açoriano.

Na primeira semana de abril, do dia 3 até dia 9, a casa de espetáculos será palco do primeiro encontro da Jovem Orquestra Portuguesa no arquipélago. Para além de concertos, haverá também tertúlias de convivio e atividades com associações e músicos locais, terminando com um concerto no último dia do encontro.

Para aqueles que se interessam pelo teatro musical, dia 16 há um tributo ao compositor Andrew Lloyd Webber, conhecido pelos musicais "Jesus Cristo Superstar" (1973), "Cats" (1994) e "O Fantasma da Ópera" (2004). Este último será apresentado no Coliseu pela Banda Fundação Brasileira, contando com a solista Sofia Escobar e direção musical de Marco Torre.

Por fim, no dia 25 de abril haverá a Mostra de Coros do Conservatório Regional de Ponta Delgada. Este concerto será também uma oportunidade para relembrar alguns dos temas musicais associados à revolução de Abril.

A agenda cultural de maio apresenta diferentes tipos de espetáculos. O mês começa com um concerto da fadista Mariza no dia 5, seguia da celebração do 106º Aniversário da Inauguração do Coliseu no dia 10.

O último espetáculo do mês fica por conta do humorista angolano Gilmário Vemba. Na sua tour de stand up comedy "Temas", promete fazer um espetáculo novo todas as semanas, abordando temas tão distintos como família, supermercados ou invasões alienígenas.

O mês de junho arranca com um espetáculo organizado pelo Estúdio 13 nos dias 17 e 18. Apesar de ainda não ter sido divulgado o tema do espetáculo, este espaço de indústrias criativas promete surpreender o espectador.

Junho é outro mês que termina com espetáculos de stand up comedy. No dia 30 "I Am Humor" da dupla de humoristas Quim Roscas (João Paulo Rodrigues) e Zeca Estacionâncio (Pedro Alves) sobe ao palco, prometendo causar muitos risos no Coliseu Micaelense.

Em julho o Coliseu estará encerrado para férias, mas reabre em setembro com dois espetáculos de peso. No dia 16 o concerto "160 voltas ao Sol" da Banda Fundação Brasileira celebra o seu 160º aniversário. Para este concerto de aniversário, a banda conta com a participação de um convidado especial: Martinho da Vila. Para além da participação do conhecido músico brasileiro, a Banda sinfónica Campesina Nova Friburguense também atuará em parte do concerto.

António Zambujo e Miguel Araújo iniciam uma nova tourné dia 22 de setembro no Coliseu Micaelense. Após sete anos do sucesso da última digressão juntos, o duo regressa para dois concertos (22 e 23 de setembro) na maior casa de espetáculos dos Açores.

Em Outubro, mês do Halloween, a agenda cultural do Coliseu Micaelense foca-se nessa festividade com a exibição do clássico filme de terror Frankenstein (1931) no dia 27. Além disso, a casa que sempre foi conhecida pelos seus bailes, terá no dia 31 o baile "The Ultimate Halloween" produzido pela Fábrica de Espetáculos.

Durante o mês de novembro a cantora Carolina Deslandes irá atuar no dia 25 e em dezembro, a partir do dia 18, começam as preparações para o maior baile dos Açores, o Grande Baile de Réveillon.

O programa cultural, os horários, detalhes sobre os eventos e bilhetes para os espetáculos do Coliseu Micaelense durante todo o ano de 2023 podem ser consultados no site.