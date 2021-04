Coliseu Porto Ageas não vai ser concessionado

Catarina Ferreira Hoje às 19:01 Facebook

Obras no valor de três milhões e meio de euros deverão durar oito meses e serão comparticipadas por autarquia do Porto e Ministério da Cultura.

O Coliseu Porto Ageas terá obras no valor de 3 milhões e meio de euros e não avançará para um modelo de concessão, como estava previsto. As obras serão pagas em valores iguais pela Câmara Municipal do Porto e o Governo, via Ministério da Cultura.

A revelação foi feita ontem, em conferência de imprensa, pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, e pelo presidente da autarquia, Rui Moreira. A verba do Governo decorre de fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento de 150 milhões de euros destinado a museus e monumentos nacionais, e 98 milhões para a rede de equipamentos culturais, no âmbito da transição digital, para a Rede de Teatros e Cineteatros, que será aprovada em breve, garantiu a ministra.

A estimativa do custo da obra do Coliseu foi feita pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, deverá durar oito meses e será usada "não para conforto, mas para resolver os problemas do edifício, mantendo a autonomia", disse Rui Moreira.

No mesmo evento foi anunciada a continuidade do convénio com a seguradora Ageas por mais três anos.

Mónica Guerreiro, presidente do Coliseu, apresentou a programação até ao fim do ano, que trará o regresso dos Concertos Promenade, uma vez por mês, aos domingos de manhã, com o maestro Cesário Costa na direção artística.

Haverá também duas produções próprias de ópera, com "Cavalleria Rusticana" em junho e "Cosi Fan Tutte" em setembro. Durante o verão, o Coliseu, em associação com o Teatro Nacional São João, levará circo a praças de nove cidades, num projeto chamado "De volta à praça". Em dezembro há lugar para o circo de Natal.