Coliseu Porto com mesa farta até dezembro: há 50 novos espetáculos

Uma programação especial que celebra os 200 anos da independência do Brasil, que se assinalam esta quarta-feira, reabre as portas do Coliseu Porto. A nova temporada, até dezembro, traz uma grande produção de ópera e uma nova história contada no Circo de Natal, que terá 40 sessões. Entre concertos, bailados, filmes, ópera e teatro, o cartaz contempla novos 50 espetáculos.

O programa MPB (Movimento Porto Brasil), programa criado de raiz pelo Coliseu Porto, abre esta quarta-feira, às 19 horas. "É uma celebração de uma efeméride, mas que não é feita de forma anódina, pretende colocar em causa o que significa esta celebração de 200 anos da independência do Brasil", contou ao JN, Mónica Guerreiro, presidente da direção do Coliseu Porto Ageas.

O ato é assinalado com a inauguração de "Contracapa", uma exposição do artista Júlio Dolbeth com 20 ilustrações de capas de discos icónicos da história da música brasileira. Caetano Veloso, Elis Regina, Elza Soares, João Gilberto, Maria Bethânia ou Os Mutantes são alguns dos artistas retratados nesta exposição, que ficará patente até 15 de novembro. A isto acresce o facto de "muitos deles terem tocado no palco do Coliseu", conta Guerreiro.

O MPB contempla até ao final de novembro um programa que engloba artes visuais, cinema, artes performativas e residências artísticas e assinala duas outras efemérides: Brasília -Capital ibero-americana das culturas. O Coliseu lançou uma convocatória a artistas residentes em Brasília, à qual responderam 56 artistas e que foi ganha por Gustavo Silvamaral, que chega ao Porto na próxima semana.

O Centenário da Semana de Arte Moderna é a segunda efeméride que será assinalada a 23 de setembro, com a inclusão no percurso de leituras poéticas da companhia Público Reservado, de Renata Portas. No âmbito performativo, o Coliseu será também palco da Mostra São Palco, ciclo com curadoria de Jorge Louraço Figueira que leva cinco peças de entidades brasileiras a sete cidades portuguesas.

Pela sala do Porto passam dia 14 de Outubro, "Ledores no Breu", da Companhia do Tijolo, sobre o legado didático de Paulo Freire, a propósito do centenário do seu nascimento. A 20 de outubro, "Gota d'Água (Preta)", peça de teatro musical dirigida e protagonizada por Jé Oliveira, a partir da obra escrita por Chico Buarque e pelo poeta Paulo Pontes em 1975. E o espetáculo do músico e ativista Leo Bianchini apresenta "Ouviram do Abaporu", uma história audiovisual da cultura do Brasil sob o signo da independência partindo do seu cancioneiro popular.

No âmbito da programação do Porto Post Doc, o Coliseu recebe a Mostra de Cinema Documental Brasileiro, onde serão apresentados quinzenalmente documentários relacionados com a cultura brasileira, complementados por um ciclo de mesas-redondas. O ciclo arranca a 21 de setembro, com "My name is now, Elza Soares", sobre a diva da música brasileira, falecida no início deste ano. "Os Doces Bárbaros" (4 de outubro) que incluí vivências de Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso, "Manguebit" (21 de outubro), "Fevereiros" (2 de novembro) e "Chico: Artista Brasileiro" (15 de novembro) completam a mostra.

O regresso da ópera e do circo

Setembro, assinala também o regresso da ópera ao Coliseu com a estreia absoluta da nova produção de "Tosca", a ópera em três atos de Giacomo Puccini. Com direção do maestro José Ferreira Lobo e encenação de Alfonso de Filippis, "Tosca" simboliza um confronto entre a decadência e o progresso na viragem de século, dando o protagonismo a pessoas vulgares, de diferentes camadas sociais, em vez de se focar na realeza ou nos semideuses a que as óperas tradicionais recorriam comummente.

"O espetáculo já teve muita procura - a sala está quase cheia -, o que representa uma grande alegria para nós, sendo o Coliseu a sala ideal para a apresentação de ópera com dois fossos de Orquestra", contou Mónica Guerreiro. "Tosca" terá interpretação da Orquestra e Coro da Ópera na Academia e na Cidade, a soprano Cristiana Oliveira (como Floria Tosca), o tenor Pedro Rodrigues (como Mário Cavaradossi) e o barítono Nuno Pereira (como Vitellio Scarpia).

Outro dos destaques será o Circo do Coliseu, com 40 récitas, de 8 de dezembro a 8 de janeiro. "Este ano, o Circo de Natal Coliseu Porto Ageas inspirou-se na fábula inacabada "Os Gigantes da Montanha", de Luigi Pirandello, publicada há 85 anos. Os gigantes serão o público a quem compete saber como acaba, e se acaba, a história. Com direção artística de Rui Paixão, o espetáculo conta com a direção musical de Ramón Galarza, que reinterpreta o álbum "A Festa do Circo", gravado em 1987, para o Chapitô, com temas de Sérgio Godinho, Nino Rota, Rão Kyao ou Victorino d'Almeida.

Nas parcerias com os festivais da cidade, o Coliseu volta a integrar o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), o Family Film Project e o festival de cinema documental Porto Post Doc. Com o FIMP apresenta-se, a 11 de outubro, "A Última Batalha", da companhia Leirena Teatro, que conta com música original e interpretação ao vivo de Surma.

A 18 de outubro chega o filme-concerto "Heróis do Mar", inserido no Family Film Project, espetáculo no qual a Orquestra Filarmónica Gafanhense interpreta a música composta por Henrique Portovedo para o filme realizado em 1949 por Fernando Garcia sobre a pesca do bacalhau "que estava perdido há vários anos", um dos destaques de Mónica Guerreiro.

E a 20 de novembro, os Silly Season trazem, no âmbito do Porto Post Doc, o seu trabalho híbrido entre o teatro e o cinema "Fora de Campo".