Com Louie Vega, dança-se nas ruas de Nova Iorque

DJ e produtor americano celebra o caldo cultural poliglota da Grande Maçã.

Nas semanas e meses mais duros do confinamento florescia um oásis na Worldwide FM, rádio online dirigida por Gilles Peterson. De segunda a sexta, em direto da hora de almoço nova-iorquina para o final de tarde europeu, durante duas horas, aconteciam as "Lockdown Sessions", as melhores festas de esplanada à beira-mar virtual, conduzidas pelo DJ e produtor americano Louie Vega, doses concentradas de esperança, sensualidade e um sentido insuperável de domínio do(s) ritmo(s).

As sessões confinadas deram entretanto lugar na antena a "Open Air Sessions" semanais cujo menu não difere muito do que se ouvia em 2020 - talvez um pouco menos de comida de conforto dos clássicos da música de dança e um pouco mais de produções contemporâneas. A raiz do método e filosofia de Vega (também lendário pela longa parceria com Kenny "Dope" Gonzalez nos Masters at Work, maestros de um álbum de fusões essencial dos anos 1990, "Nuyorican soul") torna-se agora mais clara com a edição de "Expansions in the NYC", LP quádruplo e extensão das festas Expansions NYC. Tanto o disco como os eventos, que tendem a progredir de um DJ set para uma jam session, são uma celebração do caldo cultural poliglota da Grande Maçã.

Ao longo de 22 temas e duas horas e meia sem sombra de matéria descartável, "Expansions in the NYC" é um comprovativo do génio de Luis Ferdinand Vega Jr. na composição, na orquestração, na criação de viagens pelos valores mais positivos da música para pistas de dança. Os convidados, de variadas proveniências, fundem-se neste glorioso mural urbano: gente da pop como Robyn; produtores e DJ brilhantes como Moodyman, Honey Dijon e Kerri Chandler; cantores com a soul e o groove na garganta como Cindy Mizelle, Lisa Fischer e Bernard Fowler (os dois últimos, curiosamente, do universo The Rolling Stones). A troca de estímulos entre o house, o funk e o disco é constante. Por vezes mais cósmico, ou mais alicerçado no gospel, ou mais musculado, ou mais jazz fusão, ou mais salpicado por uma dinâmica latina. Uma obra-prima.



Expansions in the NYC

Louie Vega

Nervous Records