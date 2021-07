"Com o digital foi necessário começar do zero"

João Antunes Hoje às 14:16 Facebook

Agnès Godard foi a primeira mulher diretora de fotografia a receber o prestigiado Pierre Angénieux Tribute, entregue há dias em Cannes. Algumas horas antes, falou em exclusivo ao JN.

Pierre Angénieux (1907-1998) foi um importante engenheiro e inventor francês na área da ótica, com uma participação fulcral para o desenvolvimento das câmaras de filmar, nomeadamente com a invenção das modernas lentes zoom. Desde 2013 que a instituição que leva o seu nome se associa ao festival de Cannes, atribuindo um prémio de carreira a um prestigiado diretor de fotografia. Sucedendo a nomes como Philippe Rousselot, Vilmos Zsigmond, Roger A. Deakins, Peter Suschitzky, Christopher Doyle ou Edward Lachman, Agnés Godard foi a primeira mulher a receber, há dias, esta distinção. Com 70 anos, 40 de carreira e trabalho com autores como Wim Wenders, Agnès Varda ou Catherine Corsini, é com Claire Denis que estabelece uma longa colaboração artística. Ainda assistente de imagem, Agnès Godard passou por Portugal, no início da década de 1980, para filmar "O Estado das Coisas", de Wim Wenders. E em breve vai voltar ao nosso país para trabalhar com Filipa Reis e João Miller Guerra.

Pode falar um pouco da sua extraordinária relação artística com a Claire Denis?

Podia dizer muita coisa, mas a nossa relação continua de uma certa forma misteriosa. Talvez seja até por isso que ela dura há tanto tempo. Conheci a Claire ela ainda não era realizadora. Era assistente de realização. Quando saí da escola de cinema realizei uma curta-metragem, que queria dedicar ao meu pai, que fazia muita fotografia e filmes de família. Penso que é de lá que vem a minha vocação, como se costuma dizer. Encontrei-me com ela para lhe pedir conselhos sobre esse filme e quando o terminei convidei-a para uma projeção e ela disse-me que se um dia fizesse um filme queria trabalhar comigo. Foi assim que se passou.

Qual o segredo para tanta longevidade?

Passamos muito tempo juntas, sempre à volta de um projeto, de um filme. É um privilégio, a forma como a nossa relação se desenvolveu, ela começava como realizadora, eu dava os primeiros passos, fizemos um caminho em comum. Companheiras é talvez a expressão que melhor define a nossa relação entre realizadora e diretora de fotografia. Sempre adorei a forma da Claire trabalhar, que evoluiu, mas continua crua, a sua forma de escolher, de não dizer tudo. Há sempre uma forma de beleza, por exemplo na escolha dos atores. Há uma sedução misteriosa, se lhe podemos chamar assim, que pode ir até ao erotismo, à sensualidade.

Os atores escolhem os filmes que fazem sobretudo pela história ou pelo realizador, No seu caso, enquanto diretor de fotografia, quais são os seus critérios?

Em primeiro lugar, é o argumento. E o encontro com o realizador. O argumento pode levar-nos, como no caso da Claire, a universos que nos são completamente estranhos. No encontro com o realizador, tento adivinhar o que ele ou ela procuram. É claro que, durante a leitura de um argumento não nos podemos impedir de imaginar desde logo as imagens. E por vezes é um instante, uma frase, algumas palavras. As palavras escolhidas para descrever qualquer coisa.

Do ponto de vista técnico, prefere ficar no seu território de conforto ou está sempre à procura de novos desafios?

Tento encontrar o filme que o realizador quer. Não tento refazer algo que já tenha feito. Talvez um dia venha a ter um estilo, no sentido em que se coloca algo de si mesmo, mas o mais importante é encontrar a singularidade do filme. É preciso procurar sempre. A evolução das máquinas obrigou-nos a isso. É verdade que há sempre um perigo, o que é angustiante, mas é também exaltante. O que penso ser importante é que a técnica, mesmo que haja uma maquinaria importante em jogo, não se deve fazer sentir. Deve pertencer ao filme mas apagar-se, por detrás do filme. Uma imagem conseguida é isso.

Precisamente, como é que viveu esse período de mudança tecnológica, das grandes câmaras para as pequenas, da película para o digital?

Ao princípio foi difícil, mesmo um pouco brutal. Não gostava nada das imagens que saíam das primeiras câmaras digitais. Sobretudo com a tendência irresistível de comparar com a película. Mas rapidamente percebi que era uma causa perdida e que não era possível ver as coisas dessa maneira. Sobretudo não cair na nostalgia. Que era algo de positivo, uma nova proposta, e que era necessário meter-me dentro dela. Havia tanta coisa a descobrir. Com o digital foi necessário começar do zero, para o tentar compreender.

Como é que foi procedendo?

O mais delicado foi encontrar o equilíbrio entre a obrigação de ter em conta a técnica e a parte mais intuitiva, onde se correm mais riscos. Com a película, como a manejámos durante tanto tempo, era mais fácil. Com o digital foi mais duro, porque as câmaras digitais veem mais do que nós, enquanto as câmaras de pelicula viam menos do que nós. Mas é preciso ter sempre a capacidade de ousar, é assim que acabamos por nos apropriar da maquinaria. Algo que me inquietava também, no início do digital, era que sentia que todos os filmes se pareciam uns com os outros. Hoje há câmaras magníficas e na pós-produção é possível investir muito na imagem. Há tantos utensílios, é como o nosso cérebro, só utilizamos uma percentagem. E tudo isto favoreceu a inclusão de todo um novo tipo de filmes.

Está satisfeita com o preto e branco digital?

Tenho alguma dificuldade em responder-lhe, porque ainda não me encontrei nessa situação de fazer um filme a preto e branco em digital. É verdade que a cor é uma das coisas mais ricas em termos de exploração do digital. Em película fiz muitos filmes a preto e branco, mesmo uma curta-metragem que fez um percurso fantástico e que acabou nomeada aos Óscars. E curiosamente, filmei com negativo a cores, para obter um certo preto e branco. Tudo o que conhecemos do preto e branco, quando os filmes eram maioritariamente a preto e branco, foi particularmente rico. Ficámos na memória com essa textura do analógico, que participava bastante no processo narrativo e é difícil afastar-nos dessa textura impressionista, desse grão, que agora parece reservado à fotografia. Mas era qualquer coisa que me interessaria tentar.

Quando vê um filme, dá mais atenção à técnica, à fotografia, ou consegue abstrair-se a ver o filme como um qualquer outro espetador?

Se gosto de um filme, deixo-me levar. Algumas vezes pergunto-me como é que foi feito. Mas se apenas olho para a técnica quer dizer que não entrei no filme.

O que representa para si ser a primeira mulher a receber este prémio?

Representa bastante, mas sobretudo ter sido escolhida. Todos os premiados anteriores trabalharam em produções completamente diferentes do meu raio de ação. Tomo este prémio como uma abertura, à diversidade possível. Eu posso admirar os filmes de que toda a gente gosta, e ao mesmo tempo ficar assombrada pelo cinema de Bresson e de Ozu. É isso que é extraordinário, perceber que nem todos os diretores de fotografia, como nem todos os realizadores, têm a mesma personalidade. É essa a riqueza do cinema, que é inesgotável.

"Há misoginia no mundo do cinema"

Há postos no cinema que são normalmente atribuídos a homens ou a mulheres. Por exemplo, há muitas mulheres anotadoras ou montadoras, mas já é raro ver uma mulher diretora de fotografia. Tem alguma explicação para esse facto?

Creio que infelizmente é uma questão de misoginia. Dizia-se que é difícil para uma mulher dirigir uma equipa de homens. Hoje em dia já há mulheres eletricistas ou maquinistas. Eu tenho a sorte de ser francesa porque há muito que há várias mulheres assistentes de imagem, embora seja verdade que a percentagem que chega a diretora de fotografia é reduzida. Parece-me que está a haver uma evolução, embora lentamente.

No início de carreira sentiu essa misoginia?

Eu não sou das pioneiras, houve algumas antes de mim. Mas quando comecei perguntava-se como é que uma mulher podia segurar uma câmara, era difícil fisicamente. E há outra coisa. Nos homens, descobre-se uma variedade de personalidades. Se há uma mulher, diz-se que é feminino, que é o olhar de uma mulher. É como se a qualidade, a singularidade, residisse apenas no facto de ser uma mulher. Como se todas as mulheres fossem idênticas. Não é de todo verdade, posso dizer-lhe, há tanta diversidade de personalidades nas mulheres como nos homens. Mas avança-se, há medidas que foram tomadas, é importante, mas considero-as transitórias, porque o ideal seria considerar apenas o lado profissional. A direção de fotografia é um trabalho, não importa se é feito por um homem ou por uma mulher. Se há uma singularidade, é a do ser humano.

Houve projetos que não fez só porque era uma mulher?

Durante algum tempo sim. Na Europa e na América. Sim, vivi coisas dessas. Eu era talvez um pouco ingénua, nasci na Provence e não tive na família ninguém ligado a esta profissão. Tenho três irmãos. Mas esse problema coloquei-o no mesmo saco de todos os problemas que há para resolver num filme. Queria dizer-lhe também, e é importante, que a partir de um certo orçamento de um filme, já não se encontram mulheres diretoras de fotografia. É por isso que prefiro que a mudança se faça lentamente, mas de forma segura, porque trata-se acima de tudo de mentalidades e todos sabemos que é preciso tempo para mudar as mentalidades. Mas tenho esperança.

Na escola de cinema, na altura era o IDHEC (hoje FEMIS), os professores tentaram dissuadi-la a ir para diretora de fotografia?

Não, e tive sorte, porque encontrei o Henri Alekan num filme da escola de que eu fazia a imagem. Ele esteve lá dois dias como monitor e foi ele que alguns meses mais tarde me telefonou a propor-me ser sua primeira assistente, quando eu ainda não tinha começado a trabalhar desde que saíra da escola. O Henri disse-me: "não é grave, só eu é que sei". Era "O Estado das Coisas", do Wim Wenders.

Mas então começou a carreira em Portugal...

Foi uma experiência extraordinária. Um filme a preto e branco, magnífico. Já tinha visto vários filmes do Wim Wenders, que adorava. Foi um momento particular na minha vida, o meu pai tinha acabado de morrer. E havia como que uma grande troupe, vinda um pouco de todo o lado. O filme era escrito à noite para as cenas do dia a seguir. O Henri já tinha uma certa idade e vê-lo trabalhar com o Wenders era magnífico. Foi como um conto de fadas. E Portugal... Na altura escrevi um diário. Estava muito inquieta em relação ao meu trabalho. Quase que não comi nada durante seis semanas. Foi uma oportunidade única. Tinha uma grande admiração pelos filmes do Wim Wenders. Tinha uma admiração incrível pelo saber e ao mesmo tempo pela capacidade artesanal de Henri Alekan, que pertencia já à história do cinema.

Como é que viveu esse tempo?

Descobri imensas coisas. Eu não falava quase nada de inglês, porque não o tinha estudado na escola, não falava português, mas aconteceu-me depois várias vezes filmar em países de que não compreendia a língua e é genial, porque há a linguagem do cinema a que se tem acesso num plateau. É algo de extraordinário e obriga a exprimir-nos de forma clara. Quando tenho a câmara na mão, faz parte da cinematografia e é talvez o que adoro mais na colaboração com a Claire e que para mim honra completamente o que nós chamamos a cinematografia, é decidir o que mostramos e o que não mostramos, o que fica fora de campo. Tudo o que vi na Cinemateca, mesmo antes de ir para a escola de cinema, mesmo sem lhe dar um nome, como um travelling, vi-a agora com o Wim Wenders e o Henri Alekan.