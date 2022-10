Com os Commedia a la Carte tudo se transforma em humor

A partir desta quinta-feira e até ao próximo dia 20 de fevereiro, o Teatro Sá da Bandeira rende-se ao humor, com o novo espetáculo dos Commedia a la Carte. O espetáculo "Do nada tudo se cria" vai estar em digressão até janeiro do próximo ano.

Há mais de duas décadas que os Commedia a la Carte são conhecidos como o maior fenómeno do humor de improviso em Portugal. O trio composto por César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda regressa às salas de espetáculos, depois de dois anos em que as plateias estiveram condicionadas, devido à pandemia de covid 19, para apresentarem "Do nada tudo se cria".

Um espetáculo que conta com 32 sessões que atravessam o país de norte a sul, passando pelas ilhas. Os Açores já receberam a estreia desta temporada no passado dia 7 de outubro, no Coliseu Micaelense, em São Miguel, agora é a vez do Porto com início já nesta quinta, dia 27, no Teatro Sá da Bandeira e com agenda até 20 de novembro. Lisboa por sua vez irá receber o espetáculo no Teatro Tivoli BBVA que abre portas para os fãs da comédia no dia 24 de novembro, com sessões que se prolongam até ao final do ano. Também a Madeira será ponto de passagem desta digressão, com exibição a 29 de dezembro no Centro de Congressos do Funchal. A tournée termina em janeiro com um espetáculo muito especial no Multiusos de Guimarães.

Se procura um bom serão onde humor, improviso e música são o mote das performances, então esta é a proposta ideal. Os três protagonistas serão acompanhados pela banda de sempre composta pelos músicos Guilherme Marinho (guitarrista), Jaume Pradas (baterista) e Nuno Oliveira (baixista).

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e os preços para as sessões no Teatro Sá da Bandeira começam nos 16 euros para o segundo balcão, 18 euros para a tribuna par e terminam nos 22.50 euros para as cadeiras de orquestra.

Na semana do tão aguardado regresso aos palcos, César Mourão e a sua equipa apresentaram o novo projeto Commedia a la Carte Kids, uma nova aposta que pretende dar continuidade ao legado já construído, através da descoberta e formação dos génios do futuro da comédia de improviso em Portugal, num formato que se pretende anual.