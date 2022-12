Com Tim Burton, qualquer aberração é amor 

Mariana Albuquerque Hoje às 12:36 Facebook

"Wednesday", a nova criação de Tim Burton, já está disponível em 'streaming.' Oito episódios são suficientes para provar que a empatia pode nascer das coisas mais bizarras.

Wednesday não quer abraços - "as emoções são para os fracos" - mas é a peça chave de uma série deliciosamente dramática que já arrebatou a Netflix. Além de se tratar de um "spin-off" da tão conhecida "Família Addams", com aquele gostinho especial pelo macabro e pelo sobrenatural, há outro "picante" na produção que estreou a 23 de novembro. "Wednesday" é realizada por Tim Burton e está tudo dito para os fãs da estética sombria, com um quê de hilariante, dos seus filmes.

Alérgica a cor e de olhar intimidante, quase desconcertante, a protagonista da história, brilhantemente interpretada por Jenna Ortega, é expulsa da escola e enviada para a "Nevermore Academy", onde os pais estudaram e se apaixonaram. É lá que, entre vampiros, lobisomens e criaturas capazes de assumir outras formas, a adolescente aprende a lidar com as suas visões: uma espécie de "terapia de eletrochoques, mas sem a queimadura agradável". Educada para ser independente e corajosa, Wednesday vê-se, entretanto, obrigada a investigar um crime e acaba por ser confrontada com algo que abominava: a amizade e o amor.

Outro detalhe delicioso? A primeira atriz a desempenhar este papel nos filmes dos anos 90 foi Christina Ricci, que também agora integra o elenco da série da Netflix. Entre nós, um segredo: apesar de não parecer, trata-se de uma personagem decisiva. E há mais rostos conhecidos: os de Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, na pele de Morticia e Gomez (pais de Wednesday), e ainda o de Gwendoline Christie (como esquecer a incrível Brienne the "A Guerra dos Tronos"?).

Ao longo dos oito episódios, a seleção musical é arrepiante. A protagonista é um ás no violoncelo e toca, por exemplo, a "Winter", de Vivaldi, e uma versão da "Paint it black", dos The Rolling Stones. Os Metallica, já presentes na série "Stranger Things", voltam a marcar pontos, desta vez com "Nothing Else Matters". Para terminar, um desafio: tente não ficar vidrado no momento em que Wednesday dança ao som de "Goo Goo Muck, dos Cramps, no baile do liceu. Boa sorte.

