Combater os estigmas da doença mental através do poder da arte

Exposição que reúne trabalhos de mais de sete dezenas de utentes do Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, abre hoje ao público na Galeria Geraldes Silva.

O título diz (quase) tudo: "Insubmissos". Porque é da recusa do papel passivo e obediente que é feita a mostra patente a partir de hoje na Galeria Geraldes Silva, composta por trabalhos de mais de 70 utentes do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital de Magalhães Lemos, no Porto.

São artistas improváveis, mas nem por isso menos talentosos e criativos, como se apercebe quem percorrer os três pisos da exposição. Dos rostos impregnados de expressões fortemente humanas, presentes nas múltiplas formas escultóricas, ao labirinto de cores e formas que brota das abundantes telas, há todo um itinerário artístico por descobrir numa mostra cujos primórdios remontam ao início de 2020. Tudo nasceu da vontade de um casal, Cláudia Reis e Sérgio Rodrigues, que, embora sem ligações diretas ao meio artístico, quis demonstrar que "a sociedade civil tem uma palavra a dizer no combate ao estigma da doença mental, promovendo a inclusão".