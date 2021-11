Começa hoje 15.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival

João Antunes Hoje às 19:10 Facebook

Além de muitos filmes e outros eventos, o certame traz vários convidados a Portugal.

Realiza-se mais uma vez em Lisboa e Sintra o festival de cinema que tem trazido muita gente ao nosso país, entre jurados, atores e realizadores de filmes selecionados, conferencistas ou responsáveis por exposições, músicos, etc.

A edição de 2021 do Leffest, que começa hoje, não será exceção, com a presença esperada de muitas personalidades do cinema e da cultura internacional. É o caso da húngara Ildikó Enyedi, vencedora do Urso de Ouro de Berlim em 2017 com "Corpo e alma" e que estará amanhã, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, às 21.15 horas, a apresentar o seu novo filme, "A história da minha mulher", estreado em Cannes. Também o francês Mathieu Amalric voltará ao nosso convívio para mostrar o seu último trabalho como realizador, "Abraça-me com força".

A russa Kira Kovalenko apresentará em antestreia o seu filme "Unclenching the fists", vencedor da secção Un Certain Regard de Cannes e candidato russo aos Oscars. Também com passagem por Cannes, "Tom Medina" será introduzido pelo seu realizador, o icónico Tony Gatlif, de novo a mostrar a cultura cigana, num filme interpretado pelo grande Slimane Dazi.

O júri do festival traz também um conjunto eclético de personalidades de renome, a começar pelo incontornável Emir Kusturica, que será acompanhado pelo escritor J.M. Coetzee, pela realizadora, argumentista e produtora alemã Maria Speth e pela atriz Dolores Chaplin, neta de Charles Chaplin, bisneta do dramaturgo Eugene O"Neill e irmã da atriz Carmen Chaplin, que também estará entre nós. A participação portuguesa no júri é assegurada pela escritora e professora universitária Ana Luísa Amaral.

Da lista de convidados fazem ainda parte os realizadores de dois dos melhores filmes de Cannes 2021, que aqui veremos em primeira mão em Portugal: "Drive my car", do japonês Ryusuke Hamaguchi, e "Compartment Nº 6", do finlandês Juho Kuosmanen. Além do documentarista Mike Dibb, da realizadora italiana de origem bósnia Laura Halilovic, ou da atriz belga de origem grega Daphné Patakia.

A lista de espetáculos e exposições é também variada e para todos os gostos. Destaque para o concerto da banda No Smoking, de Emir Kusturica (Auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga Cadaval, sábado 20 às 21 horas), já várias vezes vista entre nós, mas a que se regressa sempre com prazer e entusiasmo. Haverá ainda vários espetáculos teatrais, como "The epic of dust" e "Tragedia endogonidia", por Piersandra Di Matteo (Teatro D. Maria II, segunda 15, respetivamente às 15 e às 18 horas); e "The act of seeing", por Romeo Castellucci (Cinema Nimas, terça 16 às 15 horas).

O programa paralelo inclui outros concertos, exposições e debates, sobre temas como "O genocídio do povo Rom durante a Segunda Guerra Mundial", "Flamenco: Herança e perseguição", "Ser artista, mulher e Rom", "Situação atual da comunidade Rom em Portugal", ou "Do A-Andaluz à 'Gran Redada' em 1749". Um serviço educativo, com cinema para todas as idades, decorrerá durante todo o festival, que encerra no domingo 21.

Mas um festival de cinema é feito sobretudo de filmes, e há mais de uma centena para descobrir, nos diversos espaços em que o Leffest decorre: Cinema Medeia Nimas e Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, e Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, havendo uma extensão ao cinema NOS Norteshopping, em Senhora da Hora.

Onze filmes em competição

Em competição estarão 11 filmes. Além do já mencionado "Unclenching the fists", contam-se "A Chiara", do italo-americano Jonas Carpignano, uma das surpresas da Quinzena dos Realizadores de Cannes 2021; "A night of knowing nothing", do indiano Payal Kapadia, prémio de documentário também na Quinzena; o notável "Brother"s keeper", do turco Ferit Karahan, vencedor do Prémio da Crítica em Berlim; "La caja", do mexicano Lorenzo Vigas, premiado em Veneza; e, também em competição em Veneza, o polaco "Leave no traces", de Jan P. Matuszynski.

Da competição do Lisbon & Sintra fazem igualmente parte o insólito épico de guerra "Onoda, 10.000 nuits dans la jungle" do francês Arthur Harari, exibido em Un Certain Regard de Cannes; o regresso ao cinema do escritor francês Emmanuel Carrère com "Ouistreham", interpretado por Juliette Binoche, vencedor do Prémio do Público para Melhor Filme Europeu em San Sebastian, depois da estreia na Quinzena dos Realizadores de Cannes; o independente americano "Red rocket", de Sean Baker, seleção oficial em competição em Cannes; o norueguês "The innocents" de Eskil Vogt, uma das revelações do Un Certain Regard de Cannes; e o cambojano "White building", de Kavich Neang, prémio de interpretação masculina na seção Horizons de Veneza.

O melhor de Cannes e Veneza em Lisboa e Sintra

Um dos momentos fortes do programa extra concurso é a homenagem a Jane Campion, com a exibição de vários dos seus filmes, entre os quais o mais recente, o western "The power of dog", de que a exibição no Leffest será uma das raras possibilidades de o ver em grande ecrã, antes desta produção da Netflix ir para o streaming. Aproveitando a presença dos convidados, haverá mostras de filmes de Ryusuke Hamaguchi, Tony Galif, Maria Speth, Mike Dibb e do romeno Cristi Puiu, também esperado no festival.

Do lado português, haverá um Foco Rodrigo Areias, com o produtor e realizador a apresentar, domingo 14 no Cinema Nimas, pelas 21 horas, dois dos seus filmes: "Vencidos da vida" e "Arte da memória", seguida de uma conversa com, entre outros, o realizador Edgar Pêra e os músicos Tó Trips e Paulo Furtado.

Para os interessados em experiências mais radicais, o festival proporciona a exibição integral da trilogia "Pathos ethos logos" de Joaquim Pinto e Nuno Leonel, com mais de dez horas de duração, exibida em três vezes, sempre no Nimas, entre os dias 19 e 21, pelas 17 horas. A ação decorre em três tempos diferentes (2017, 2028 e 2037), acompanhando três mulheres de diferentes gerações e origens que se vão cruzando, evocando fragmentos de histórias e trazendo experiências e acontecimentos da vida real para o âmago de cada uma.

Haverá espaço para as antestreias de filmes que irão chegar aos nossos ecrãs nos próximos tempos, como o muito aguardado drama lésbico-religioso "Benedetta" de Paul Verhoeven, com Virgine Efira; "Amants", de Nicole Garcia, seleção oficial em Veneza; "Correu tudo bem" de François Ozon, com Sophie Maceau, e "Paris 13" de Jacques Audiard, ambos fazendo parte da seleção francesa em Cannes; e, ainda do festival francês, "The worst person in the world", do norueguês Joachim Trier, que valeu o prémio de interpretação a Renate Reinsve; e "Um herói", do iraniano Asghar Farhadi, Grande Prémio do Júri.

Outro dos destaques do festival é a primeira apresentação em Portugal do vencedor do Leão de Ouro em Veneza, "L"Évenement", de Audrey Diwan, baseado no romance semibiográfico de Annie Ernaux sobre a temática do aborto, numa sociedade dos anos de 1960 onde o assunto era ainda tabu. Também vindos de Veneza há "Mães paralelas", o último Almodóvar, com Penelope Cruz; "The lost daughter", estreia na realização da atriz Maggie Gyllenhaal, adaptando um romance de Elena Ferrante; e "The card counter: O jogador", do argumentista e realizador de culto Paul Schrader.