Comédia de ficção científica "A Dois Minutos do Infinito" nos cinemas

Estreia do realizador japonês Junta Yamaguchi é um divertimento bastante original.

Já imaginou o que seria conhecer o futuro - o seu futuro - mesmo que apenas dois minutos além do presente que está agora a viver? A questão, discutível apenas em termos teóricos, nunca se colocou de forma prática ao comum dos mortais. O futuro, imediato ou longínquo, é algo que se vive apenas na literatura e no cinema de ficção científica e já chegámos a datas onde algumas previsões visionárias não se verificaram: 1984, 2001, o 2019 do primeiro "Blade Runner"...

É neste contexto que se torna extremamente original, e divertida, diga-se desde já, a abordagem que nos chega do Japão em "A Dois Minutos do Infinito", estreia na realização de Junta Yamaguchi, um jovem cineasta cujas influências, dada a sua origem, não são muito difíceis de adivinhar.

A história tem início num pequeno café, prestes a encerrar. O patrão, músico nas horas vagas, sobe ao seu apartamento, situado no mesmo edifício, para tocar guitarra e preparar-se para um pequeno concerto com um grupo de amigos. Mas depara-se com o seu televisor ligado, podendo falar com o seu "eu", que se encontra já dois minutos no futuro.

O período de tempo corresponde ao necessário para passar do apartamento ao café em baixo, e vice-versa, e rapidamente, os seus amigos apropriam-se da geringonça temporal, tendo uma ideia peregrina: juntando o televisor lá de cima ao cá de baixo, que também começou a "emitir" do futuro, podem multiplicar-se esses dois minutos até ao infinito....

Confusos? Não tanto como as personagens do filme, que têm de lidar com situações tão diversas como a obrigação de fazer algo de forma a garantir o futuro, que já sabem como vai ocorrer, reproduzir uma mentira, mesmo que seja mesmo mentira, ou lidar com um bando de malfeitores a quem, graças ao seu dispositivo, tinham sonegado uma pilha de notas.

O facto que "A Dois Minutos do Infinito" seja filmado num único plano torna ainda mais enigmática toda a situação, que Yamaguchi - realizador, argumentista, diretor de fotografia, montador - resolve com dinâmica e uma lógica implacável.

O filme prova, uma vez mais, que o mais eficaz dos "efeitos especiais" é a ideia e as imagens da rodagem, que surgem no genérico final, mostram que mesmo com m telemóvel é possível fazer um filme divertido e original.