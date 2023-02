Comer amor, atear a cabeça em chamas

José Miguel Gaspar Hoje às 17:44 Facebook

Indigo de Souza, Yves Tumor, Wet Leg e Felt: singles soltos para descobrir já

É um míssil chamejante de country pop direto ao coração: "Younger & dumber", nova balada açucarada de Indigo de Souza, é a crua catarse de quem põe a nu os seus medos sem medo absolutamente nenhum.

É melancólico, é orgástico, é sobre os enganos subsónicos do amor: bateria sincopada, baixo tonitruante, címbalos a quebrar, voz de cristais funk a encastelar. É o novo single de Yves Tumor (olá Primavera Sound Porto), "Echolalia", e endoidece.

É infeccioso, fresco, intrigante, cheio de insinuações de sexo: "Chaise long", single das Wet Leg (o nome é calão britânico para pessoa com excessiva pena de si própria) é malabarismo indie rock disfarçado de revivalismo pós-punk e é extremamente divertido (olá fãs de Harry Styles: vão levar com as Wet Leg na 1.a parte do concerto dele de julho em Algés).

E agora, algo totalmente discrepante - ou nem tanto: o que é genuinamente bom é bastante para ser imortal -, um single com 37 anos: "I will die with my head in flames", da banda britânica Felt. É o mais enigmático projeto indie pop do séc. XX, um grupo criado em 80 com o propósito de morrer em 90 e editar exatos 10 álbuns e 10 singles. O seu dínamo foi o monónimo Lawrence (sim, um só nome), e ele, hoje com 61 anos, esfíngico, oblíquo, absintado, obcecado pelos Television (Tom Verlaine morreu-nos há 18 dias, ainda não é tempo de parar de chorar), é a maior estrela pop do Mundo que nunca o foi. O single é a sua significação vital: uma magnética pérola minimalista pop.

Dura um minuto e 34 segundos e tudo flameja: órgão hammond, duas guitarras, bateria, voz e coros a ulular, está tão cheio de velocidade, e de açúcar, que, se o ouvirmos em vinil, duvidamos do acerto da rotação. A letra é um compêndio paralisante da habitual autodepreciação: "Fui atirado para este mundo/ E vou deixá-lo sem nada para mostrar/ Podes manter todas as tuas falsas esperanças/ E eu morrerei com a minha cabeça em chamas". Haverá coisa mais admirável, mais adorável, mais fatal do que continuar permanentemente a tentar perante a eufórica certeza de que se vai sempre falhar?

Indigo de Souza: "Younger & dumber";

Yves Tumor: "Echolalia";

Wet Leg: "Chaise long";

Felt: "I will die..."