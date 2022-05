Comic Con 2022 anuncia primeiros convidados

F. Cleto e Pina Hoje às 18:27 Facebook

Evento de cultura pop volta ao Parque das Nações em dezembro.

A oitava edição da Comic Con Portugal terá lugar de 8 a 11 de dezembro, de novo no Parque das Nações, em Lisboa, desta vez com o lema "We can be heroes".

Mais uma vez organizado pela City - Conventions In The Yard, o maior evento de cultura pop realizado no nosso país inspira-se "em todas as histórias, narrativas e valores dos super-heróis que nos têm acompanhado ao longo das gerações". A organização afirma que "todos nós podemos ser heróis" porque "o que faz de nós heróis não são as forças sobrenaturais, mas sim os pequenos gestos e atitudes, que ajudam a melhorar o dia a dia de todos nós e dos outros".

Para lá das datas e do local, foram também anunciados os primeiros convidados. Na área de Cinema & TV foi para já divulgado o nome do ator americano Greg Grunberg, que participou em séries como "Heroes", "Masters of sex" e "The boys", e em filmes como "Star trek" e "Star wars - O despertar da força".

No que diz respeito à Literatura, a organização confirmou as presenças do escritor britânico Joe Abercrombie, autor de "A vingança serve-se fria", e da romancista sueca Camilla Grebe, a quem devemos "O gelo sob os seus pés".

Quanto à Banda Desenhada, foram três os nomes anunciados: o espanhol Paco Roca, de quem foi recentemente lançado "Rugas"; o brasileiro Mike Deodato, desenhador de "Berserker", além de uma longa carreira na Marvel; e o português António Jorge Gonçalves, com uma vasta obra gráfica, que vai da BD à ilustração, dos cenários de teatro ao cartoon. Além de desenhar semanalmente em "O Inimigo Público", ilustrou recentemente o livro "Estás tão crescida".

Os primeiros bilhetes jã estão à venda nos locais habituais. A edição de 2021 contou com 77 mil visitantes.