Comic Con dá palco a artistas de diferentes áreas da cultura pop

Artistas do digital, ilustradores de anime, pintores e escultores de personagens de cinema e televisão, marcam presença na 8º edição da Comic Con Portugal.

Desde a sua primeira edição que a Comic Con abre as portas a artistas emergentes de diferentes áreas da cultura pop e do entretenimento. Estes artistas deslocam-se ao evento para divulgar e vender o seu trabalho, sendo este ilustrações, esculturas, caricaturas, entre outros.

Luís Figueiredo dedica-se às ilustrações de animes. É no espaço "Artist Alleys" que o artista expõe os seus desenhos e coloca-os à venda. Para além disso, encontra-se a desenhar ao vivo, dando ao público a oportunidade de ver todo o processo. O artista trabalha tanto no papel como no digital, mas confessa que na Comic Con gosta sempre de dar a versão original ao cliente, ou seja, o que é desenhado pelas suas próprias mãos.

Desde 2015 que o ilustrador se dedica a esta arte por gosto e hoje consegue viver das suas ilustrações. Luís marca presença na Comic Con desde a primeira edição."É gratificante poder estar presente com os nossos fãs e mostrar coisas novas", confessa.

Já a artista Catarina João está pela 2º vez na Comic Con e foi neste evento que começou a divulgar as suas figuras. Figuras estas que são criadas manualmente, recorrendo a escultura e pintura.

Catarina tem exposto no "Geek Market" da Comic Con protótipos, fazendo depois a escultura de raiz para o cliente final. As figuras são de diversas personagens do cinema, televisão e videojogos - "Sauron", "Vecna", "Black Panther", "kratos", entre outros. Para além da exposição do seu trabalho, a artista, tal como o ilustrador (Luís Figueiredo), trabalha nas suas peças durante o evento, ao vivo, estando neste momento a terminar o "Spider Man".

Catarina admite a sua paixão pela cultura pop e desde pequena que gosta de comics, de jogos, de filmes e de cinema: "Sempre estive ligada às artes e a tudo o que tem a ver com a cultura pop".

A artista começou este projeto durante o período de pandemia, tendo-lhe surgido a ideia depois de ver um vídeo no Youtube e querer experimentar fazer igual. "Fui buscar os meus materiais do secundário e comecei a cortar cartão, algo que começou a ser muito terapêutico para mim", afirma.

Com muito medo de mostrar ao público o que já tinha construído, foi a prima que a incentivou a divulgar o seu trabalho na Comic Con. E assim foi. No ano passado deu início ao que é hoje a sua profissão.

Catarina trabalha com impressão em resina em 3D e prepara todas as peças, pintando-as e trabalhando cada detalhe minuciosamente. São muitas vezes dedicadas várias horas a só uma escultura - a peça que lhe deu mais trabalho demorou cerca de 80 horas, unicamente na impressão em resina.

A artista confessa que nem sempre o público tem noção de todo o processo por detrás e é essa uma das razões para trazer o "live painting" à Comic Con, mostrando os bastidores.

"Somos todos filhos da Comic Con", afirma Catarina ao referir-se também aos seus colegas. A artista destaca que tudo foi conseguido "no seio de tanta gente boa que nos veio visitar". Confessa que o "feedback tem sido sempre incrível", para além de que as pessoas gostam de ver todo o processo e "fazem montes de perguntas", acrescenta.

Criadores de conteúdos são aposta

O maior evento de cultura pop do país também tenta acompanhar a evolução da indústria de entretenimento e por isso mesmo, este ano, aposta pela primeira vez num espaço dedicado a criadores de conteúdos digitais.

O "Creators Hub" é assim um novo espaço, onde é possível conhecer os artistas mais emergentes do mundo digital. Trabalhando com as redes sociais, cada um dos influenciadores cria conteúdo original e "cada vez mais responsável", refere o influenciador, Lucas With Strangers, ao JN. Lucas considera que a criação de conteúdos faz parte da cultura pop, uma vez que tal como as outras áreas (televisão, cinema, banda desenhada), esta tem influência na educação, principalmente das gerações mais novas, tornando-se cada vez mais importante abraçar o digital.

Sendo o lema da Comic Con "We can be heroes/Todos nós podemos ser heróis", no "Creators Hub" todos nós podemos ser "heróis no digital", aponta o cartaz.

É neste espaço que os influenciadores interagem com o público e apresentam o seu trabalho, através de podcasts, workshops, conversas informais, concertos, apresentações de livros e até danças do Tik Tok.

A influenciadora, Mariana Bossy, que assume o papel de moderadora nas várias conversas informais programadas, dá a sua opinião quanto à aposta da Comic Con: "Nós estamos a dar espaço e canal a pessoas que trabalham no digital e que todos os dias se empenham para dar mais e criar conteúdo que alegre e entretenha o público".

Mariana considera que é uma "grande oportunidade para os ver ao vivo" e, ao mesmo tempo, acaba por se criar um espaço de troca e partilha.

Lari (diminutivo de Larissa) e Hugo também são dois criadores de conteúdo e dedicam-se principalmente ao TikTok. Vieram diretamente do Brasil para a Comic Con Portugal conhecer os fãs portugueses.

Hugo destaca que "o conteúdo é a essência de cada pessoa" e por isso mesmo "existe espaço para todos". O criador de conteúdos acredita que a sua profissão está a crescer cada vez mais em Portugal e "e ainda vai dar que falar a nível de redes sociais", acrescenta.

"Quem sabe se você no próximo ano não estará aqui a apresentar, então comece", motiva a artista Lari, destacando que as oportunidades aparecem rápido.