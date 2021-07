Comic Con Portugal anuncia primeiros convidados

F. Cleto e Pina Hoje às 16:07 Facebook

Banda desenhada e literatura são as áreas em destaque.

Os autores de BD Miguelanxo Prado, Paco Roca e Peter van Dongen e os escritores Jenny Han e Soman Chainani são os primeiros convidados anunciados pela Comic Con Portugal, que se realiza em dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Miguelanxo Prado, que já esteve presente em edições anteriores e tem uma carreira de quase quatro décadas, é um dos mais prestigiados e premiados autores espanhóis, cuja obra está praticamente toda editada em português, incluindo "Traço de giz", "Quotidiano delirante" ou o mais recente "O pacto da letargia", lançado em 2020.

Quanto a Paco Roca, igualmente editado no nosso país e com prémios conquistados nos grandes palcos da banda desenhada, tem em "Rugas", sobre a doença de Alzheimer, "A arte de voar", a biografia do seu pai, ou "Os trilhos do acaso", uma entrevista ficcionada com um dos sobreviventes da Guerra Civil espanhola e da II Guerra Mundial, as suas principais criações.

O terceiro convidado da área da BD é o holandês Peter Van Dongen, que depois de editar "Ramponkan", que lhe valeu diversas distinções, se tornou conhecido como desenhador do díptico "O vale dos imortais", uma aventura da série Blake e Mortimer, criada por Edgar P. Jacobs na revista "Tintin".

Os dois outros convidados já anunciados vêm da área da literatura. A americana Jenny Han, autora de ficção para jovens, escreveu "A todos os rapazes que amei", adaptada pela Netflix e editada em português, e também a trilogia "Verão", iniciada com "O verão em que me apaixonei".

Finalmente, o também americano Soman Chainani é escritor e realizador. O seu primeiro romance, "The school for good and evil", primeiro de uma saga em seis volumes, está traduzido em 30 idiomas, tendo vendido mais de três milhões de exemplares. Em 2022 deverá estrear na Netflix um filme baseado nela, protagonizado por Charlize Theron e Laurence Fishburn.

Após a edição de 2020 ter sido online, devido à pandemia da covid-19, a edição deste ano da Comic Con Portugal, em formato presencial, está agendada para os dias 9 a 12 de dezembro, sob o lema "A New Hope" ("Uma nova esperança"). O Parque das Nações será o terceiro espaço a acolher o evento, depois de já ter passado pela Exponor, em Matosinhos, nas quatro primeiras edições, entre 2014 e 2017, e pelo Passeio Marítimo de Alcântara, em 2018 e 2019.

Os bilhetes já estão à venda.