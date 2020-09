Comic Con Portugal mantém "viva a chama do espírito da cultura pop" no digital

Hoje às 14:05 Facebook

Comic Con Portugal este ano vai ser celebrada de forma digital, entre quinta-feira e domingo, devido ao contexto pandémico, tendo como pretexto "manter viva a chama do espírito da cultura pop" e "trabalhar para um mundo melhor".

Em declarações hoje à agência Lusa, o diretor-geral do evento, Paulo Rocha Cardoso, explicou que a "Comic Con Portugal 2020 Celebration" vai decorrer integralmente no seu site e será "totalmente gratuita".

"Teremos diversos painéis com o melhor do que se faz da cultura pop em Portugal: apresentações de filmes, apresentações de livros, conteúdos de banda-desenhada, conteúdos de 'cosplay' [pessoas que se mascaram de personagens fictícias], conteúdos de 'gaming' [videojogos], onde as pessoas poderão estar na segurança da sua casa a ver digitalmente o que está a acontecer", salientou.

Apontando para a importância de transportar "alegria e felicidade" para a casa das pessoas, o responsável contou que a edição digital da Comic Con -- que se tem realizado desde 2018 em Oeiras, no distrito de Lisboa, de forma física -- será feita em duas salas, a Arena Comic Con Portugal e um auditório exclusivo, com acesso restrito, através de registo.

"Tem duas salas virtuais, uma das salas aberta a toda a população, onde todos os fãs poderão ver diversos painéis, como a entrevista com Diogo Morgado, a apresentação do filme 'Irregular', como a entrevista do filme 'After -- Depois da Verdade' [...], e depois, teremos também uma sala privada, gratuita, mas com acesso restrito, porque temos vários filmes, vários conteúdos exclusivos", referiu.

De acordo com Paulo Rocha Santos, os fãs da cultura pop poderão assistir a episódios das séries "Alex Rider" e "The Twilight Zone" ("A Quinta Dimensão"), em exclusivo, bem como ao filme "Bloodshot", que se estreou nos cinemas em fevereiro.

O diretor-geral da Comic Con Portugal lembrou ainda que, na sala sem limite de público, as pessoas poderão ver "alguns talentos do cinema nacional", como Alba Batista, Vitória Guerra e Ricardo Pereira, que falarão sobre as suas experiências profissionais.

"Teremos conteúdos que serão abertos a um maior número de pessoas, iremos ter conteúdos que são completamente restritos a um menor número de pessoas", reiterou.

Com acompanhamento permanente na Internet, de 10 a 13 de setembro, a Comic Con Portugal teve de repensar no seu modelo habitual, por forma a envolver-se com os fãs e com a indústria, devido à pandemia da covid-19.

"Não estando fisicamente, obviamente, tem um grande impacto para todos, não é só caso da Comic Con, é um impacto para toda a gente. Tem um impacto em termos de recursos humanos, tem um impacto em termos de experiência e tem um impacto em termos financeiros", realçou Paulo Rocha Santos.

Questionado pela Lusa sobre os prejuízos provocados pelo cancelamento do evento no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o dirigente não quis alongar-se muito, adiantando que, na próxima semana, será divulgado um estudo de impacto económico.

"Na próxima semana, com o estudo financeiro finalizado, nós iremos divulgar o estudo de impacto que a Comic Con tem na região e, obviamente, a não-realização do evento este ano e o que isso representa", avançou.

Vendo os planos defraudados para 2020, por razões de saúde pública, o diretor-geral da Comic Con Portugal lembrou que nada foi perdido e que tudo o que foi desenvolvido será trabalhado na edição do próximo ano.

"Hoje não posso afirmar que a edição do próximo ano será idêntica à de 2019. A única certeza que tenho é que a edição de 2021 será muito melhor, porque nós iremos trabalhar incansavelmente para que isso aconteça", concluiu.

A sétima edição da Comic Con Portugal, prevista para esta semana, foi adiada para 2021.