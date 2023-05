Comic Con Portugal regressa ao Porto em março de 2024

A próxima edição da ​​​​​​​Comic Con Portugal está marcada para março de 2024 na Exponor, em Matosinhos. Confirmação foi dada esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

É um regresso a casa. Depois de edições em Lisboa, a Comic Con Portugal regressa ao Porto já em 2024, ano em que festeja o 10.º aniversário. Em conferência de imprensa, a organização anunciou que a próxima edição do evento de cultura pop vai realizar-se de 21 a 24 de março na Exponor, em Matosinhos, com o mote "Celebrar os 10 Anos da Comic Con Portugal". E, numa data de festa, o evento onde ""todos podem ser o que quiserem" vai trazer novidades e crescer.

"O envolvimento das cidades do Porto, Matosinhos e Gaia vem colmatar muitas das necessidades que um evento desta dimensão tem para garantir estar à altura da exigência da indústria do cinema, televisão, videojogos, literatura, banda desenhada, bem como criar as condições necessárias para albergar os milhares de fãs que o visitam. Na edição dos 10 anos, o recinto da Comic Con Portugal vai crescer, com a maior área (200.000 metros quadrados) e a maior área coberta de sempre (mais de 60.000 metros quadrados), criando também espaços outdoor. As áreas de estacionamento e áreas circundantes dentro da Exponor também estarão disponíveis", explicou Paulo Rocha Cardoso, CEO da Comic Con Portugal.

Os bilhetes já se encontram disponíveis no site oficial do evento.