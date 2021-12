Comic Con regressa ao Parque das Nações para quatro dias pop

Joana M. Soares Hoje às 13:34 Facebook

Sétima edição decorre desta quinta-feira até domingo em Lisboa. São esperados atores internacionais, argumentistas, ilustradores e mais de 40 mil visitantes por dia.

A sétima edição da Comic Con Portugal vai acontecer em vários formatos, entre hoje e domingo, no Parque das Nações, em Lisboa, com limitação de lugares e teste obrigatório à covid-19 para acesso aos espaços físicos (ver caixa).

Depois de um ano de interregno - a Comic Con Portugal deveria ter acontecido em setembro passado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, mas foi adiada por causa da pandemia da covid-19 - a edição de 2021 é subordinada ao tema "A New Hope" ("Uma Nova Esperança") e promete ser, como sublinhou, ao JN, Paulo Rocha Cardoso, diretor-geral, "uma experiência diferente das que houve nas primeiras quatro edições". Esta edição, insistiu, será a melhor". E explicou porquê: "Terá muito espaço exterior (cerca de 110 mil m2) e eventos com painéis digitais. Os visitantes terão o conforto de se dividirem por muitos espaços."