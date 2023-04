Como as Quintas juntam o histórico Teatro Aveirense ao novo talento nacional

Patrícia Naves Hoje às 17:06 Facebook

Esta quinta-feira, 13 de abril, o espaço recebe Ana Lua Caiano, no âmbito da programação de apoio do espaço a artistas emergentes.

Ana Lua Caiano é a mais recente convidada das Novas Quintas em Aveiro. A programação que se pretende "diversificada, inclusiva e fresca" do Teatro Aveirense acolhe desta feita a artista nacional com mais um EP, "Se Dançar É Só Depois", por apresentar. O concerto acontece esta quinta-feira, na Sala Estúdio do Teatro Aveirense, e insere-se no esforço do espaço em apoiar novos artistas nacionais.

Ao JN, a cantora explicou como ficou satisfeita com o convite para as Novas Quintas em Aveiro, por dois motivos: por esta ser uma "programação alternativa que apoia artistas emergentes"; e por, ao ter família em Aveiro, acalentar o sonho antigo de tocar no histórico Teatro.

Segundo adianta José Pina, diretor do espaço já classificado como Imóvel de Interesse Público, estas Novas Quintas são um "projeto muito querido" para o Aveirense. "Mais do que apoiar os jovens artistas, é importante dá-los a conhecer ao público. Esta iniciativa não só permite dar mais uma noite de programação de excelência ao Teatro Aveirense, mas também fazer parte da história dos artistas e do público".

De acordo com Pina, um dos objetivos traçados foi o de oferecer ao público uma oferta cultural diversificada, que podem encontrar todos os meses na programação do Teatro. "Não é ocasional, é algo que temos trabalhado ao longo de 5 anos e é muito gratificante ver a lista de jovens artistas a aumentar", adianta. Assim, "o artista passa a fazer parte da história do teatro, como o teatro passa a fazer parte da história do artista", define.

Numa parceria do Teatro Aveirense com a Arruada desde 2016, já passaram pelas Novas Quintas no ano de 2022 nomes como Best Youth, Filipe Sambado, Luis Severo, Jéssica Pina, Glockenwise, João Borsh, Jüra, Filipe Karlssson, Holy Nothing, Bia Maria, entre muitos outro