Como crescer sem dores de crescimento

Terceiro disco dos irlandeses Fontaines D.C. é um compêndio rock exemplar

Entre a estreia dos Fontaines D.C., com o disco "Dogrel", e o presente "Skinty fia", passaram apenas três anos. Nesse curto intervalo, o quinteto oriundo de Dublin operou uma transformação peculiar: da banda catártica, cujo vocalista vociferava em palco que um dia iria ser grande, à presente fase que o novo disco antecipou, as diferenças são notórias. Exceto num certo sentido de urgência, que se manifesta na forma como o grupo continua a encarar cada tema como uma mensagem única de expressão de estados de alma em pouco mais de três minutos.

O pós-punk exacerbado dos dois discos inaugurais deu lugar a um registo mais contido, o que até pode desagradar aos fãs de primeira hora - que, como é sabido, nunca gostam de partilhar o seu objeto de adulação -, mas denota um amadurecimento do estilo e um refinamento de processos demasiado evidentes para que possamos ignorá-los.

As linhas enleantes do baixo, os "riffs" enérgicos e os descontrolos da bateria continuam lá, mas convivem agora com temas em que a eletrónica ganhou outro peso, a par de doses de experimentalismo impensáveis nos primeiros tempos.

"Skinty fia" é, antes de tudo o resto, um disco sobre a ausência. De um lugar, mas também dos seres que fazem parte dele e acabam por conferir-lhe um sentido de outro modo inexistente. No último par de anos, em nome da gestão de carreira, quatro dos membros dos Fontaines D.C. trocaram a capital irlandesa por Londres. Esse "exílio" reforçou a dimensão nostálgica da sonoridade do grupo, que nunca escondeu a influência dos Joy Division no seu percurso, tal como a sua pretensão de individualidade.

É muito provável que os Fontaines D. C. tenham sido a melhor notícia que os devotos do rock receberam nos últimos (largos) anos. Que o grupo tenha tomado a decisão de não ficar refém de um estilo quando o mais cómodo seria replicar a sua sonoridade para audiências mais alargadas, é apenas um sinal de inteligência e um vislumbre de esperança de que as notícias antecipadas da morte do rock talvez tenham sido um manifesto exagero.

Skinty fia"

Fontaines D.C.