Como é que o coronavírus afeta a cultura? O que encerrou, foi cancelado ou adiado

Inicialmente, a recomendação do Governo era para que os eventos com mais de cinco mil pessoas realizados ao ar livre fossem cancelados ou adiados, bem como aqueles que reúnam mais de mil pessoas em recintos fechados. Mas à medida que as horas avançam, os equipamentos espalhados pelas cidades vão fechando. A maioria está encerrada até 3 de abril. Algumas optam por suspender a atividade apenas até ao final do mês. Os festivais de música e de literatura também estão a ser cancelados, dentro e fora do país.

Eis uma lista em constante atualização.

ALMADA

Museus, bibliotecas e piscinas municipais. Encerrados até 5 de abril.

AVEIRO

Teatro Aveirense, Biblioteca Municipal, Centro de Congressos de Aveiro, Casa da Cidadania e Centro Municipal de Interpretação Ambiental. Encerrado até 3 de abril

ÁGUEDA

Centro de Artes de Águeda e Biblioteca Municipal Manuel Alegre. Encerrados até 3 de abril.

BRAGA

GNRation: Programação suspensa até 5 de abril.

COIMBRA

Escola da Noite, responsável pelo Teatro da Cerca de São Bernardo e o Teatrão. Encerrados até 3 de abril. A decisão implica adiar a estreia e a temporada do espetáculo da Marionet, "A Revolução dos Corpos Celestes"; o debate "Habitar, circular, fruir: Que Baixa queremos para a cidade?"; e o concerto "Outros Sinais: um tributo à poesia de António Arnaut", entre outros eventos.

Coro Sinfónico Inês de Castro: Ciclo de Requiem, três de cinco concertos, a 19 e 22 de março e a 3 de abril. Cancelados.

Quinto Ciclo de Concertos de Coimbra (CCC), agendado para 20, 21 e 22 de março. Adiado.

Salão Brazil, sala de concertos. Programação suspensa até 4 de abril.

GUIMARÃES

Biblioteca Municipal Raul Brandão e respetivos polos, Centro Cultural Vila Flor, Casa da Memória de Guimarães, Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Loja Oficina, Curtir Ciência - Ciência Viva de Guimarães, piscinas municipais, os pavilhões Multiúsos, Inatel e Academia de Ginástica. Tudo encerrado.

LISBOA

Museus, galerias e bibliotecas municipais, assim os teatros municipais (São Luiz, Lu.Ca e Teatro do Bairro Alto), o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge. Todos fechados até 3 de abril.

Casa da América Latina. Cancelamento da programação até 3 de abril.

Zé dos Bois. Fechado.

Hot Clube de Portugal e a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas. Encerrados até ao final de março.

Centro Cultural de Belém: Programação cancelada até 5 de abril.

Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação José Saramago. Programação cancelada até ao final do mês.

Culturgest: Programação cancelada até 3 de abril.

7.º FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo. Cancelado.

Festival de Animação de Lisboa - Monstra, que deveria decorrer de 18 a 29 de março. Adiado.

Festa do Cinema Italiano, 13ª edição, deveria iniciar-se a 1 de abril em mais de 10 cidades. Adiada.

Cumplicidades - Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa. Cancelou programação.

LOURES

Centro Cultural da Malaposta: Encerrado até 31 de março.

LEIRIA

Leiria Film Fest. Adiado para data a confirmar.

Festival de Música de Leiria, 38ª edição. Adiado para data a confirmar.

MADRID

Feira do Livro: De 29 de maio e 14 de junho. Adiada para 2 a 18 de outubro.

Museus do Prado, Museu Rainha Sofia, Museu Nacional Thyssen-Bornemisza e Museu Nacional de Antropologia. Encerrados por tempo indeterminado.

PAMPILHOSA DA SERRA

Museu Municipal, Pavilhão Municipal, Piscina Municipal, Biblioteca Municipal, Espaço Internet. Encerrado.

PORTO

Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre. Programação cancelada até 3 de abril

Teatro Sá da Bandeira. Programação cancelada até 24 de março.

Casa da Música: Concertos cancelados até 3 de abril.

Pavilhão Rosa Mota. Encerrado até ao final do mês.

Hard Club. Programação cancelada até 3 de abril. Inclui cancelamento dos concertos dos Mission.

Espaço Maus Hábitos: concertos e DJs cancelados até 26 de março.

Pérola Negra: Encerrado no fim de semana de 14 e 15 de março

Gare Porto: Encerrado no fim de semana de 14 e 15 de março

VILA REAL

Teatro Municipal de Vila Real cancela, até ao fim de março, todos os eventos com lotação superior a 150 lugares sentados. Esta decisão implica o cancelamento da "Castro", do Teatro Nacional São João, a homenagem a Eduardo Lourenço (dia 19), o concerto de Carminho ( dia 21), o espetáculo solidário "O Nosso Pilar" (dia 25) e a VIII Real Academics (dia 28).

MÚSICA: CONCERTOS, FESTIVAIS, GALAS

Festival South by Southwest, no Texas, festival de bandas emergentes. Cancelado.

Festival Coachella, na Califórnia, que dita os cartazes no resto do mundo. Adiado para outubro.

Festival Tomorrowland. Cancelado.

Festival MIL - Lisbon International Music Network: Cais do Sodré, em Lisboa, a 25, 26 e 27 de março. Cancelado.

Festival Tremor: Ponta Delgada, nos Açores, de 31 de março a 4 de abril. Cancelado. Regressa em 2021

Festival Kriol Jazz, 12ª edição, marcada para abril em Cabo Verde. Adiada.

Gala de entrega dos prémios Autores, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), agendada para 26 de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Adiada.

Gala de entrega dos Prémios Sophia 2020, 8ª edição, agendada para 22 de março, no Casino Estoril. Adiada.

Gala de entrega dos prémios Autores, da Sociedade Portuguesa de Autores: Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 26 de março. Adiada para data a confirmar.

Talkfest'20: fórum no ISCTE, com concertos no Espaço Time Out Lisboa e no Maus Hábitos, no Porto, adiado de 11 a 14 de março para 15 a 17 de outubro.

2.ª edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa, marcada para 25 de março no Coliseu de Lisboa. Adiada.

4.ª edição do Festival MIL - Lisbon International Music Network, dedicada à promoção e internacionalização da música dos países de língua portuguesa, anunciada para os dias 25 a 27 deste mês, em Lisboa. Cancelada.

Machine Head: Coliseu do Porto, a 23 de abril: Coliseu de Lisboa, a 24 de abril. Adiado para data a anunciar.

TheMission: concertos no Lisboa ao Vivo a 11 e 12 de março mantêm-se e no Hard Club no Porto a 13 e 14 de março foram adiados para datas a anunciar

Moon Duo: no Theatro Circo de Braga, a 12 de março, e no B.Leza, em Lisboa, a 16 de março. Cancelados

Cock Robin: Coliseu de Lisboa a 13 de março, Coliseu do Porto a 14 de março. Adiado para 30 e 31 de outubro, respetivamente.

Tony Carreira: Altice Arena, em Lisboa. Adiado de 14 de março para 27 de novembro.

David Fonseca: Casa das Artes de Famalicão a 14 de março. Adiado.

Camané & Mário Laginha: Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Adiado para data a confirmar.

Metronomy: Coliseu de Lisboa a 17 de março. Adiado para dia 7 de setembro.

RussianCircles+Torche: no Hard Club, no Porto, a 18 de março, e no Lisboa ao Vivo. Cancelados

Disney on Ice: Altice Arena, em Lisboa, entre 20 e 22 de março. Adiado para datas a confirmar

Marco Paulo: Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 21 de março. Adiado para 23 de maio

Jota Quest: Campo Pequeno, em Lisboa, a 21 de março. Adiado para data a confirmar

Revenge of the 90s: em Faro a 13 de março e em Guimarães a 21 de março. Adiados para datas a confirmar

Snarky Puppy: Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a 22 de março; no Coliseu do Porto a 24 de março. Cancelados.

MãoMorta: Theatro Circo, Braga, a 28 de março. Teatro Gil Vicente, em Coimbra, a 30 de março. Cancelados.

TonyCarreira: Pavilhão Rosa Mota, Porto, a 28 de março. Adiado para data a confirmar.

Forever King of Pop: Coliseu do Porto a 28 de março. Cancelado.

Branko, Teatro Tivoli, em Lisboa. Adiado de 2 de abril para 15 de maio.

Stomp, Teatro Tivoli, em Lisboa, até 29 de março. Coliseu do Porto de 2 a 4 de abril. Adiados para 26 de julho a 9 de agosto em Lisboa e para 23 a 25 de julho no Porto

Entrega do Prémio José da Ponte, da Sociedade Portuguesa de Autores, a Samuel Úria: 23 de abril. Adiada para data a confirmar.

Pearl Jam cancelaram a sua nova digressão, onde iriam apresentar o próximo álbum, com saída marcada para dia 27 de março

Madonna anulou as últimas apresentações da Madame X Tour em Paris.