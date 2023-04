Como encontrar soluções se todos querem algo diferente?

Mariana Soares Hoje às 17:57 Facebook

Encenado e escrito por Manuel Jerónimo, o espetáculo "DemoKratía" chega esta quinta-feira ao palco do Centro de Artes de Águeda, em Aveiro.

Dirigida aos alunos do décimo primeiro ano de escolaridade, a peça apresenta quatro atores que são convidados a fazer parte do elenco do novo espetáculo de um encenador.

Mas o que prometia ser um primeiro ensaio normal revela a sua verdadeira identidade quando, ao chegarem ao local, descobrem que, não só o encenador está ausente, como também que cada um recebeu um convite diferente.

Por isso, o grupo tem que arranjar forma de chegar a uma decisão em conjunto sobre o que fazer. Uma missão difícil, já que todos planeiam algo diferente e chegar a uma conclusão pode tornar-se algo deveras complicado.

"DemoKratía" conta com interpretação dos atores David Correia, Fernanda Paulo, José Coelho, Juana Pereira da Silva.

A peça estará em cena amanhã em três sessões: às 9.30 horas, às 11.30 horas e às 15.30 horas.

A entrada é gratuita.

Centro de Artes Águeda

Rua Joaquim Valente Almeida