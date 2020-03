Como foi o quinto dia de música nas redes sociais

José Miguel Pires Ontem às 23:30 Facebook

Mais um dia, mais 12 pequenos concertos para animar quem está em quarentena face à epidemia do Covid-19.

A partir das suas casas para o mundo inteiro, O Gajo, Joana Almeida, Luís Severo, Rui Massena, Carolina Deslandes, The Legendary Tigerman e Ana Bacalhau, entre outros artistas, tocam a sua música em concertos de meia hora como forma de incentivar a população a ficar nas suas casas e tornar estas situações de isolamento social mais "suportáveis", para além de manter ativa a indústria cultural num momento em que esta se vê ameaçada pelo cancelamento e adiamento de concertos e festivais.

O Gajo

O Gajo Foto: Adelino Meireles/Global Imagens

Aproveitando o palco virtual aquecido anteriormente por Valas, O Gajo toma as rédeas do festival pelas 17h30, com o seu ar muito peculiar e de viola campaniça em mãos. "Façam como se estivessem em vossa casa", brinca.

Após uma breve introdução, ouviu-se "Rua da felicidade", "Varredor" e "O cego e a guitarra". O som tão caraterístico da viola campaniça, misturado com as reflexões que O Gajo ia fazendo, transportaram a audiência, ainda que através de uma rede social e dentro das suas cabeças, para outros mundos, levando o mote deste festival a um outro nível: permitir a quem se encontra em isolamento social viajar, sem sair das suas casas. Seguiu-se, assim, "Cidade oculta" e uma homenagem à mais velha carteirista do país, uma figura popular que, uma vez que conta com 81 anos de idade, O Gajo brinca "merece homenagem, uma vez que é grupo de risco e no entanto continua a exercer a sua atividade".

O Gajo despediu-se ainda com um convidado especial, o seu filho, que leu "O capitão", um poema de Jesús Lizano, celebrando o facto de hoje ser o Dia da Poesia.

Luís Severo

Luís Severo Foto: Leonardo Negrão/Global Imagens

"A setlist só incluirá canções sobre esperança, ou sobre o apocalipse", avisava Luís Severo no seu instagram horas antes do início do seu concerto. Ao teclado e desde o seu sofá, parecendo uma reencarnação dum jovem Steve Jobs, Severo deu meia hora da sua vida para animar quem se encontra em casa em isolamento social e promover esta medida de contenção.

A sonoridade calma e quase zen de Luís Severo sentiu-se ao longo de todo o concerto, que começou com "Domingo", "Planície (Tudo igual)" e "Rapaz". Mantendo a austeridade nas palavras, o artista seguiu para "Primavera", um tema que parece exprimir o que todos pensam neste momento: na Primavera e em sair à rua em normalidade. "Acácia", "Santo António" e "Quem me espera" vieram de seguida, novamente sem qualquer tipo de comentário ou menção por entre canções. Ouvimos ainda "Amor e verdade", que Tomás Wallenstein tinha já interpretado neste festival. Antes de se despedir, o artista justificou o seu aparente silêncio com a curta duração do concerto e concluiu com "Maio" e "Lábios de vinho".

Rui Massena

Rui Massena Foto: Pedro Correia/Global Imagens

De copo de vinho na mão, sentado ao piano e brindando "à saúde de ver este tempo como uma oportunidade", Rui Massena pôs o seu génio musical a trabalhar e as suas mãos a fazer cócegas no marfim, marcando um dos momentos altos destes cinco dias de festival com uma lição de virtuosismo.

"D-Day" abriu o concerto, marcando desde logo o contexto de enfrentamento em que nos encontramos, numa guerra não contra um inimigo físico, mas contra um invisível, sem cores, nem bandeiras, nem ideologias. "Nós" veio a continuação, junto com "Família". As doces melodias de Massena, em conjunto com o repentino apagar de luzes no seu estúdio, fez com que bastasse fechar os olhos para entrar num momento de auto-reflexão, de intensa procura por respostas perante a crise que enfrentamos. Assim o afirmavam os milhares de espetadores através de mensagens enviadas em direto. Em estado quase de transe, e deixando mensagens positivas e de força à audiência virtual, seguiu-se "aBem", "The Tree" e "Amanhecer".

Meia hora passou mais rápido que o que gostaríamos, e o maestro começou a sua despedida com votos de felicidade e uma mensagem inspiracional, antes de concluir com "Estrada", tema baseado num poema de Alberto Caeiro, "Para além da curva da estrada".

Carolina Deslandes

Carolina Deslandes Foto: Carlos Costa/Global Imagens

No seu estilo mais natural e íntimo, a partir da sua sala e acompanhada pela família, Carolina Deslandes recebeu os mais de 20 mil espetadores dizendo que "isto é como se eu estivesse a receber os meus amigos todos em casa", em referência aos vários amigos e colegas de profissão que se iam fazendo sentir através do chat da transmissão.

Acompanhada pelo seu marido Diogo Clemente na guitarra, Carolina Deslandes partiu para "A miúda gosta", "Inquieta" e "Aleluia", temas do seu próximo disco. Seguiu-se "Avião de papel", um tema que a artista confessa foi escrita inicialmente para Sara Tavares, mas que esta "devolveu". "Foi o amor", single de Diogo Clemente, seguiu-se, com um momento a solo do artista, e, em forma de despedida, Carolina Deslandes retornou para cantar um dos seus temas mais conhecidos, "A vida toda".

The Legendary Tigerman

The Legendary Tigerman Foto: Gonçalo Delgado/Global Imagens

Depois do fado, do Hip Hop, do pop, do indie, chega o Rock and Roll de The Legendary Tigerman, que se apresenta num ambiente... algo pouco ortodoxo, com muitos LEDs coloridos e uma intrigante figura animalesca, um "tigerman", ao seu lado.

À medida que as pessoas migravam para o seu direto, ouviu-se "Love Ride", que ia aquecendo os motores para o que viria a seguir. "Life ain"t enough for you", do álbum Femina, ouviu-se de seguida, junto com "A girl called home" e um cover de "Me and the devil blues", de Robert Johnson. O concerto prosseguiu com o típico estilo reservado de Paulo Furtado, deixando o poder da sua música transmitir a sua mensagem de apoio a quem mais o precisa na atual crise que o país vive. "Twenty flight rock", original de Eddie Cochran, foi o tema dedicado "para dançar".

No âmbito do apelo para ficar em casa, foi quase inspirador ouvir "Do come home" e, para concluir, dedicando a canção a um casal de amigos que tiveram um filho recentemente, The Legendary Tigerman despediu-se com "Walking Downtown".

Ana Bacalhau

Ana Bacalhau Foto: Ivo Pereira/Global Imagens

O concerto de Bacalhau iniciou sem Leitão - José Pedro Leitão, isto é -, que não se conseguiu juntar ao concerto, com uma música da banda sonora da série "1986" de Nuno Markl, "Pensamos no futuro amanhã", seguida de "Leve como uma pena" em a cappella, e, após uma breve interação com os amigos e colegas que Ana Bacalhau ia reconhecendo no chat, "Seja Agora".

Após algumas palavras de força a quem trabalha em serviços médicos e de produção de bens essenciais, e dum quase-insulto a quem não cumpre as recomendações de ficar em casa, Ana Bacalhau cantou o tema "Erro mais bonito", que canta, habitualmente, com Diogo Piçarra.

Um ligeiro nervosismo e uma constante interação com o público marcaram o concerto de Ana Bacalhau, que se despediu com dois covers, um de "Khawuleza", um tema original de Miriam Makeba sobre a dor e o sofrimento dos tempos do apartheid, e "We shall overcome", de Pete Seeger.

A noite findou com o DJ set de Moullinex, tendo este quinto dia de festival trazido ainda mais música para animar e motivar aqueles que se encontram em isolamento social como medida de contenção perante a Covid-19. Amanhã é o último dia do festival, contando com nomes como Luísa Sobral e Tiago Bettencourt