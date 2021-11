Como não fazer desaparecer

Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A exposição "Novos babilónios" de Pedro G. Romero encerrou este domingo na Galeria Municipal do Porto com a performance "The disappearing act" da bailarina britânica Yinka de Esi Graves e a projeção de filmes feitos em colaboração com Miguel Angel Rosales.

Miss Lala, uma artista do circo de Degas no século XIX, foi como Yinka de Esi Graves se apresentou ao público. Escreve a artista que foi a personagem ideal para desenvolver "a sua ideia de crípse", a designação dada às adaptações morfológicas de coloração e comportamentais destinadas a aumentar a capacidade de um organismo de evitar ser observado ou detetado por outros organismos.

Este tipo de ajuste tem um duplo sentido. Pode ser uma estratégia de predação ou uma adaptação anti-predador. A ideia está patente no seu movimento, sempre num nível baixo, no olhar neutro e fugidio. Mas quando se apresenta com uma gigantesca cabeleira e vestida de vermelho num fundo branco como o de uma galeria, a sugestão é pouco crível. As imagens que esta britânica, formada em dança clássica e afro-cubana que passou os últimos 12 anos a estudar flamenco na mítica academia Amor de Dios, em Madrid, são de uma poesia inegável.

Mas quando o único som presente é o da cacofonia dos vídeos da exposição, e ela permanece em silêncio, ou munida de auscultadores para conseguir ter um guia para o som do sapateado, não partilhando o público desse canal, a ideia parece resultar apenas de um ponto de vista conceptual.

Feita a performance na Galeria, houve uma projeção de vídeos no auditório, realizados por Miguel Angel Rosales no Palácio de Cristal. Os planos estáticos, altamente dilatados e o parco movimento de Yinka de Esi Graves resultam monótonos. O que aconteceria se nunca acontecesse nada?

Como diz o poema de Tomás Borrás, "Ser flamenco... o destino da consciência, a música nos nervos, ferocidade independente, alegria com lágrimas, e a dor, a vida e amor". No âmbito de outra obra que esteve patente também na Galeria Municipal do Porto, em fevereiro de 2020, Pedro G. Romero montou uma magnífica performance de Tomás de Perrate sobre o cante nas prisões durante o tempo da Guerra Civil. Uma capacidade de transmissão direta aos sentidos.

Também no âmbito da exposição que encerrou este domingo aconteceu uma importante conversa em setembro, na Fonoteca Municipal do Porto, sobre fado e flamenco, em que foi dado ao público a oportunidade de escutar LP de fado e flamenco.

PUB

Quanto à exposição, foi das mostras mais completas feita sobre estes temas: dividida em 15 núcleos sobre o conceito de "Novos babilónios", com o subtítulo "Atravessar a fronteira". A avultada documentação tinha entre outras preciosidades o núcleo dedicado ao "Auto das ciganas" (1521), do pai do teatro português, Gil Vicente, o primeiro escrito na Europa Ocidental, um século antes de Cervantes, onde é possível fazer uma série de leituras sobre os estereótipos ciganos. Ou a história do Couto Misto, um território na zona raiana a norte, nem português, nem espanhol, e cuja população maioritariamente cigana não servia a nenhum dos países.

Também os núcleos de Zé Povinho, Orpheu e Severa nomeiam obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Bordallo Pinheiro e José Leitão de Barros e as representações costumbristas que fizeram de personagens ciganas, além de artistas como La Argentinita, que questionam as construções sociais sobre os ciganos. Se por um lado há o mito, por outro temos a "desciganização" no fado e no flamenco.

A reboque dos regimes de Franco e Salazar, um fenómeno amplamente documentado em vídeo e fotografias, muitos destes fenómenos foram vendidos como popularuchos. Foi o caso erróneo de Amália, Paco de Lucía ou Camarón de la Isla.

Romero começou a fazer exposições individuais no final dos anos 1980, sempre focado na identidade, misturando as artes visuais e performativas. Nos últimos anos fez uma extensa pesquisa sobre a iconoclastia do flamenco que o levou a trabalhar, entre outros, com Israel Galván.

Esta performance não fez desaparecer a exposição, mas como em tudo é preciso adotar um lado. Ou predador ou anti-predador.