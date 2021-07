"Como perder um país" estreia hoje na Casa das Artes de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 18:10 Facebook

Criação de Diogo Freitas e Filipe Gouveia olha para o futuro e alerta: a "democracia está a ficar cada vez mais obsoleta".

Estreia esta quinta-feira, às 21.30 horas na Casa das Artes de Famalicão o espetáculo "Como perder um país", o segundo do ciclo "Democracia e os filhos dos anos 90", que começou com "Democracy has been detected", da companhia Movimento - Artistas Independentes.

A peça apresenta uma nação devastada por uma guerra civil e dois líderes em luta pelo poder. Uma disputa cuja ação aborda a manipulação e o discurso populista, e que se desenvolve numa realidade virtual que permite ao povo assistir à ações dos governantes.

O espetáculo é uma criação de Diogo Freitas e Filipe Gouveia, que quiseram abordar "possibilidades futuras democráticas", já que percebem que a "democracia está a ficar cada vez mais obsoleta". Um alerta para a democracia e a forma como ela se vive atualmente.

E porque consideram que a democracia está cada vez mais ligada à tecnologia, os criadores da peça quiseram trazer a palco a realidade virtual, com a simulação de uma governação efetiva. Cada um dos líderes pensa que está, de facto, a chefiar o país. "Porque o que as pessoas querem ver é ações", nota Diogo Freitas, referindo que o povo está "cansado de ouvir os políticos falarem e prometerem". No final, a população apercebe-se de que tudo não passa de um fingimento, o que a deixa desgastada e confusa com o que é verdade e o que é virtual.

Nesta realidade simulada, Diogo Freitas quis pôr em destaque o que se vive atualmente, em que a "forma se sobrepõe ao conteúdo". Nesta luta pelo poder há vários debates, e cada um deles foi "estilizado", evidenciando a forma. "Porque hoje em dia fica-se muito pela forma e não pelo conteúdo", nota o encenador de uma peça onde a importância do papel da comunicação social na democracia também é destacado.

"Quisemos trazer o universo da mitologia grega, da guerra de Troia, em que um simples amor devastou a cidade e derrubou a muralha impenetrável, para fazer um paralelo com a atualidade: como se pode destruir a muralha da democracia que pensámos ser inderrubável."

"Como perder um país" tem dramaturgia de Filipe Gouveia e interpretação de Carlos Correia, Daniel Silva, Gabriela Leão e Joana Martins. Está em cena na Casa das Artes de Famalicão até sábado.

A primeira peça do ciclo "Democracia e os filhos dos anos 90", denominada "Democracy has been detected", abordou a influência da inteligência artificial na democracia. A próxima, "Tratado - Constituição universal", vai estrear-se no próximo ano e apresentar uma nova lei fundamental onde deixa de haver países e passa a existir o estado democrático e o anárquico.