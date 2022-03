Como recuar a 1975 e questionar a nossa existência

Rubén Roma Hoje às 17:44 Facebook

"Na memória não há História". Há uma costela autobiográfica em "Ai que medo que (nós) temos de existir!" de José Leitão, encenador e diretor artístico do Teatro ​​​​​​​Art"Imagem, sediado na Maia.

"Ai que medo que (nós) temos de existir!" faz parte de uma trilogia denominada "A Identificação de um (o meu) País!". Segundo José Leitão, a peça é "uma espécie de almanaque pós-25 de novembro".

Este trabalho é um jogo teatral de memórias, com um fio condutor narrativo que se desenrola com a ajuda da História, factos, fábulas políticas, notícias falsas, testemunhos e interpretações.

Tudo se inicia ao som do violino, com uma descida ritmada dos quatro intérpretes e uma melodia entoada pelas atrizes. Tudo se assemelha a uma procissão, quando a figura do santo da aldeia sai numa data específica da igreja e dá a volta adro e ao pequeno território rural, acompanhado por uma banda filarmónica e umas quantas senhoras de idade num cântico de louvor.

Existe uma caracterização do ser português através de metáforas, algo como as descrições de Eça de Queirós ou José Saramago. Eleva-se a voz para satirizar a democracia instalada depois de 25 de novembro de 1975. Num grito a plenos pulmões, o quarteto grita contra a privatização, contra aquilo que os acorrenta.

O diretor artístico e encenador José Leitão diz que foi buscar alento a vários textos e autores. Inspirou-se em "FMI", obra emblemática de José Mário Branco intitulada. Porém, considera a peça um autorretrato, enraizada em recordações vividas e nos confrontos por que passou. Relatam-se as nefastas repercussões que esses anos tiveram no país e, no caminho, acompanha-se a origem do Teatro Art"Imagem, por estes dias a comemorar 40 anos de atividade.

A peça tem como atores Daniela Pêgo, Patrícia Garcez, Mariana Macedo e Luís Duarte Moreira.

José Leitão é um dos fundadores do Teatro Art"Imagem e do Fazer a Festa (Festival Internacional de Teatro e Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia). Foi ator e participou em todas as peças da companhia desde o início e até ao ano 2001.

"Ai que medo que (nós) temos de existir!" estreia-se esta quinta-feira, mantendo-se em exibição até ao dia 13, no Auditório da Quinta da Caverneira, na Maia.