Companhias artísticas processam Estado português

O Tribunal Administrativo de Lisboa aceitou uma providência cautelar interposta por 13 companhias que suspende os resultados dos Concursos do Programa de Apoio Sustentado às Artes abertos pela Direção-Geral das Artes para o quadriénio 2023-2026.

Cerca de 18 companhias excluídas do programa de apoio às artes processaram o Estado português por violação dos direitos de proporcionalidade e imparcialidade.

Em conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, os representantes das estruturas de artes visuais, cruzamentos disciplinares, circo e artes de rua, dança, música, ópera, programação e teatro afirmaram que a via judicial foi o "último recurso" para a reposição da legalidade.

No entender dos contestatários, a estabilidade inicial dos concursos foi quebrada por via do reforço de financiamento apenas dos apoios quadrienais.

"Para garantia da igualdade na distribuição dos apoios entre candidaturas bienais e quadrienais, era exigível que o reforço de financiamento mantivesse a proporcionalidade inicial entre as duas linhas de apoio", afirmaram em comunicado.

Em causa está uma verba anual de 2.4 milhões de euros que as companhias exigem ao Ministério da Cultura.

"Não estamos contra nenhuma companhia. Estamos apenas a favor da legalidade"; frisou Sandra Oliveira, da companhia viseense Pausa Possível, que revelou ainda já terem sido pedidas reuniões ao ministro da Cultura, primeiro-ministro e presidente da República.

Contactada pelo JN, fonte do Ministério da Cultura afirmou ainda não ter recebido a notificação da providência cautelar.