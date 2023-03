Compositor que fez arranjos para Rammstein vai dar concerto em Braga

O compositor alemão Sven Helbig está de regresso a Portugal para um concerto no Theatro Circo, em Braga, no próximo sábado.

Agendado para as 21.30 horas, o espetáculo vai permitir conhecer o mais recente álbum do compositor, "Skills", mas também peças chave da sua carreira.

Este é um concerto em que Sven Helbig se faz acompanhar por um ensemble de piano, violino, viola e violoncelo em complemento à sua eletrónica.

PUB

O compositor alemão foi autor dos arranjos para coros e orquestra em peças de dois dos álbuns do grupo de rock Rammstein, produziu "The Battleship Potemkin", dos Pet Shop Boys, em 2004, e trabalhou com o cantor de ópera René Pape ou a pianista Olga Scheps.

Helbig atuou pela primeira vez em Portugal em março do ano passado, no Museu do Oriente, em Lisboa.