Concerto de homenagem a Jorge Gil traz a estreia de Jakub Orliński em Portugal

Jakub Orliński estreia-se em solo nacional este sábado, no Teatro Rivoli, pelas 19.30 horas, o contratenor polaco de estilo barroco e a orquestra Il Pomo d"Oro apresentam o programa "Facce d"Amore", uma homenagem a Jorge Gil, falecido em 2019.

Este espetáculo dedicado ao fundador do "Em Órbita", uma autêntica referência no universo radiofónico português e na organização de concertos de música erudita, foi organizado pelos seus quatro filhos, para celebrar a importância que Jorge Gil desempenhou na divulgação de música no país.

Jakub Józef Orliński é um contratenor polaco, que rapidamente se tornou num dos mais vibrantes artistas do panorama da música clássica contemporânea. O reconhecimento internacional pelos seus dotes vocais, começou logo na sua estreia no Festival de Aix-en-Provence, em que a gravação do concerto onde interpretou "Vedrò con mio diletto" do compositor Antonio Vivaldi obteve mais de 8,5 milhões de visualizações.

Jakub formou-se na Juilliard School em 2017, tendo começado a sua carreira internacional como Orimeno em Erismena de Cavalli. Atualmente, trabalha com prestigiosos ensembles e realiza concertos por toda a Europa e Estados Unidos da América nalgumas das mais importantes salas de concertos do mundo, como Theatre an der Wien (Áustria) ou no Théâtre des Champs Élysées (França). O contratenor desempenhou papéis principais em muitas companhias de ópera internacionais, incluindo Carnegie Hall, Metropolitan Opera, Royal Opera House, Warsaw Grand Theatre e Oper Frankfurt

Além de todos estes méritos Jakub Józef Orliński é também um reconhecido breakdancer.

A sua estreia em Portugal está marcada para amanhã no Teatro Rivoli. A seu lado estará a orquestra Il Pomo d"Oro, composta por 17 elementos. Este concerto promete ser uma viagem ao glorioso passado da música barroca. Os bilhetes para o espetáculo custam 9 euros.