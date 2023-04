Concerto de homenagem a Ruy de Carvalho em Setúbal

JN/Agências Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Os músicos António Manuel Ribeiro, Luís Represas e Rão Kyao constam dos cantores que participam, no domingo, em Setúbal, num concerto solidário de homenagem a Ruy de Carvalho que celebra os 80 anos de carreira do ator.

Mico da Câmara Pereira, Toy, o Coral Luísa Todi, o saxofonista Gonçalo Ferreira, o tenor João Mendonza e o Teatro de Animação de Setúbal são os restantes participantes do espetáculo, a realizar no Fórum Municipal Luísa Todi, a partir das 17:00. A receita de bilheteira reverterá a favor da Apoiarte/Casa do Artista, segundo o Lions Clube de Setúbal.

Integrado nas comemorações dos 50 anos do Lions Clube de Setúbal, o concerto tem curadoria de João Mendonza e apresentação de Rita Ferraz.