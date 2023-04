Concerto de Robbie Williams atrai fãs da Argentina e Israel ao Porto

Hoje às 13:49 Facebook

O calendário aponta o início do verão apenas para o próximo dia 21 de junho, mas, no que concerne a festivais, a época estival arranca quase um mês antes. De 26 a 28 de maio, o North Festival regressa à Alfândega do Porto com um cartaz em que pontificam nomes como The Chemical Brothers, Ivete Sangalo, Ana Castela ou Robbie Williams.

É em torno deste último, cabeça de cartaz do derradeiro dia, que se têm gerado maiores expectativas. Apesar de o custo da entrada ser mais elevado - 95 euros, contra os 55 euros de 26 e 27 de maio -, é nesse dia que a procura tem sido maior. O que não surpreende Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats, dado que se "trata de uma estrela mundial da primeira ordem de grandeza".

A organização prevê mesmo que a lotação do recinto, com uma capacidade entre 18 e 20 mil pessoas, esgote mais rapidamente nesse dia. Os ecos da nova incursão pelos palcos portugueses do antigo membro dos Take That - depois de no passado mês de março ter atuado na Altice Arena, em Lisboa - já chegaram a diferentes paragens do globo. Só da Argentina vem um grupo de 80 fãs, mas os pedidos de bilhetes têm chegado de outros destinos igualmente distantes, como Israel.