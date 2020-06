Concerto de Seu Jorge e Daniel Jobim no Porto adiado para 2021

Hoje às 14:38 Facebook

O concerto que os músicos brasileiros Seu Jorge e Daniel Jobim tinham marcado para 05 de julho, no Super Bock Arena, no Porto, foi adiado para julho de 2021.

Os músicos tinham duas datas agendadas em Portugal, tendo já sido adiada também a que estava marcada para 03 de julho no festival Jardins de Oeiras -- Oeiras Valley.

De acordo com a promotora, o concerto no Porto foi remarcado para 04 de julho de 2021, na mesma sala portuense e os bilhetes já comprados são válidos.

Seu Jorge convidou Daniel Jobim para ambos interpretarem o repertório de António Carlos Jobim, considerado um dos mestres da bossa nova. O alinhamento do espetáculo apresenta versões de canções como "Corcovado", "Garota de Ipanema" e "Eu Sei Que Vou Te Amar".

António Carlos Jobim, músico, compositor, cantor, nasceu no Rio de Janeiro, em 1927, e morreu em Nova Iorque, em 1994, aos 67 anos. É um dos expoentes da música brasileira, o responsável maior pela internacionalização da bossa nova e da sua fusão com o jazz (a partir de álbuns como os que partilhou com o saxofonista Stan Getz).