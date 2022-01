Concerto de Shawn Mendes em Portugal adiado para 2023

JN Hoje às 17:04 Facebook

O concerto de Shawn Mendes, agendado para 18 de maio na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado devido à pandemia.

Numa nota publicada nas redes sociais, a promotora do evento, Everything is New, esclareceu que a digressão mundial "Wonder" do cantor luso-canadiano, prevista entre março e maio, foi adiada para o próximo ano. Em causa está, segundo a organização, a pandemia, restrições de viagem e problemas logísticos.

Shawn Mendes volta a subir a palco em Portugal a 7 de junho de 2023.

A Everything is New garantiu ainda que os bilhetes já adquiridos se mantém válidos para a nova data. Porém, quem desejar o reembolso, poderá solicitá-lo a partir do dia 31 de janeiro no respetivo local de compra, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento, até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (18 de junho de 2022).

A "Wonder: The World Tour" surge no seguimento do mais recente álbum do artista, "Wonder", que se estreou no primeiro lugar da tabela da Billboard Top 200. Oriundo de Toronto e com descendência portuguesa, o cantor estreou-se em 2015 com o seu primeiro álbum de estúdio, "Handwritten", liderando o topo das tabelas nos EUA e Canadá. O seu terceiro álbum incluia a canção "In My Blood", que teve direito a versão portuguesa de apoio à Federação Portuguesa de Futebol no Mundial de Futebol de 2018, na Rússia.