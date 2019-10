Hoje às 17:51 Facebook

Cinco dias após a abertura da bilheteira, o concerto de inauguração do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota já está esgotado.

O espetáculo, que acontece no dia 31 de outubro, estará a cargo dos Ornatos Violeta que assinalam os 20 anos do álbum "O Monstro Precisa de Amigos", um concerto que passou este verão pelo Nos Alive, pelo Marés Vivas e no Festival F.