Concerto dos Xutos & Pontapés no Porto adiado para abril

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O concerto dos Xutos & Pontapés no Coliseu do Porto, marcado para dia 4 de março, no âmbito da digressão dos 35 anos de "Circo de Feras", foi adiado para 22 de abril, por motivos de saúde do saxofonista Gui.

Em comunicado, a banda realçou que as demais datas se mantêm, a partir de 11 de março no Coliseu de Elvas.

"Os bilhetes já adquiridos não precisam de ser trocados e dão acesso ao concerto. Caso pretendam a devolução do valor dos bilhetes, têm agora 30 dias para a solicitar", pode ler-se no mesmo texto.

PUB

A celebração dos 35 anos do disco "Circo de Feras" arrancou no ano passado, em cinco concertos no Tivoli, em Lisboa, e vai prosseguir a partir de março com a banda a ser composta por Tim, João Cabeleira, Kalú, Gui e Tó Trips.