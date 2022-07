Concerto gratuito da Sinfónica do Porto a 8 de julho em Serralves

Hoje às 15:21 Facebook

A Orquestra Sinfónica do Porto faz a sua estreia no Parque de Serralves, num concerto gratuito, esta sexta-feira, numa parceria entre Serralves e a Casa da Música.

Das mais célebres valsas de Strauss, como a "Valsa do Imperador" ou o "Danúbio Azul", até às famosas Danças de Galanta, que nos transportam para o universo da música tradicional húngara, passando pelos ritmos do tango argentino de Buenos Aires, na versão de Astor Piazzolla, o programa proporciona uma noite sob o signo da dança.

O cenário natural do Parque de Serralves é o local ideal para dar a escutar, também, "A flauta mágica", de Mozart, abrindo a porta a um mundo de fantasia que nos apresenta, ainda, um tesouro desconhecido do teatro lírico, nunca interpretado em Portugal: a "Abertura de La Cour de Célimène", do compositor francês Ambroise Thomas.

O programa é dirigido por Carlos Izcaray, maestro, compositor e violoncelista venezuelano com uma carreira premiada internacionalmente. Diretor Musical da Sinfónica do Alabama e da Sinfónica Americana de Jovens, Carlos Izcaray tem dirigido os mais variados agrupamentos por todo o mundo, incluindo a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Adepto do apoio às novas gerações de músicos, o maestro venezuelano tem trabalhado com jovens talentos e importantes instituições musicais, entre as quais El Sistema, no seu próprio país.

Carlos Izcaray é também um notável violoncelista: fez carreira como solista e músico de câmara e ocupou os cargos de Violoncelo Principal e Presidente Artístico da Orquestra Sinfónica da Venezuela, antes de se dedicar à direcção.

Enquanto compositor, a sua obra Cota Mil foi estreada pela Orquestra Sinfónica Municipal de Caracas. Em 2018, a American Youth Symphony estreou Strike Fugaz, encomendada em parceria com a Human Rights Watch. O seu Concerto para violoncelo foi estreado em Janeiro de 2020, por Santiago Cañón Valencia e a Orquestra Sinfónica do Alabama, sob a direção do compositor.