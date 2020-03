Concerto Harry Styles em Lisboa adiado para fevereiro de 2021

Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O músico britânico Harry Styles adiou para 2021 a próxima digressão europeia, "Love on Tour", incluindo o concerto que tinha marcado para 20 de maio, em Lisboa, já esgotado.

O artista revelou, nas redes sociais, que reagendou para 2021 a série de concertos prevista para começar em abril no Reino Unido e noutros países europeus, incluindo Portugal, por razões de segurança e de proteção dos músicos, técnicos e fãs, em relação à pandemia da doença Covid-19.

Com esta decisão, o concerto do músico a 20 de maio na Altice Arena, em Lisboa, já esgotado, será reagendado para fevereiro de 2021, em data ainda a confirmar, como disse hoje à agência Lusa fonte da promotora Everything is New.

De acordo com o calendário de reagendamento divulgado hoje, Harry Styles atuará a 15 de fevereiro em Madrid, depois em Lisboa, seguindo-se o concerto a 19 de fevereiro em Viena.

O concerto em Lisboa faz parte de uma extensa digressão mundial a propósito do segundo álbum, "Fine Line", editado em dezembro passado.

Este será um regresso do cantor a Portugal, mas em nome próprio, depois de ter atuado para o público português com os One Direction.

Dezenas de concertos têm sido adiados e reagendados por causa das medidas de contenção da pandemia da doença Covid-19.

A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) divulgou esta semana "regras excecionais" sobre realização de espetáculos, definindo que o reagendamento ou cancelamento definitivo e qualquer decisão de devolução de bilhetes ficam em suspenso durante o estado de emergência.