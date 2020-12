Concertos do Portugal ao Vivo têm novas datas

Hoje às 19:00 Facebook

A iniciativa Santa Casa Portugal ao Vivo voltou a ajustar as datas dos espetáculos, em conformidade com as medidas do estado de emergência que vão continuar a vigorar nos fins de semana e feriados.

O ciclo de espetáculos que tem decorrido no Porto (Pavilhão Rosa Mota -Super Bock Arena) e em Lisboa (Campo Pequeno) tem novas datas, procurando adaptar-se às limitações existentes à circulação entre concelhos por parte de quem é detentor de bilhetes para concertos.

Nesse contexto, foram adiados os concertos de Fernando Daniel, para dia 17 de dezembro, e de Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco, para dia 22 de dezembro, ambos no Campo Pequeno, em Lisboa, assim como o de Mariza, também para o dia 22 de dezembro, mas no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Para janeiro de 2021, ficaram agendados os concertos de Mishlawi: dia 16, no Campo Pequeno, e dia 23 no Pavilhão Rosa Mota.

Os Xutos & Pontapés atuam no dia 22 de janeiro, também no Pavilhão Rosa Mota.