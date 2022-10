Concertos dos Coldplay na Argentina em direto nos cinemas portugueses

JN Hoje às 18:56 Facebook

Espetáculo dos Coldplay do próximo dia 29 de outubro no estádio do River Plate poderá ser seguido em 14 salas de cinema do nosso país. Transmissão em direto estende-se a mais 70 nações.

O grupo pop britânico Coldplay vai atuar no estádio da equipa de futebol do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, no próximo dia 29 deste mês. e haverá transmissão direta para o ecrã gigante de 14 salas de cinema em Portugal.

O espetáculo da banda de Chris Martin está integrado na atual digressão mundial "Music of the spheres", e juntará vários convidados.

A crítica internacional coloca-o entre os melhores do ano: "É uma noite para os livros de História", escreve o jornal norte-americano "The New York Post", enquanto o diário inglês "The Guardian" diz tratar-se de um concerto "genuinamente extraordinário".

Os bilhetes para assistir ao concerto do dia 29 nas salas de cinema da NOS custam 14 euros e já estão à venda nos locais habituais.

Estão programadas duas sessões, uma às 15.30 horas e outra às 19 horas. As salas de cinema são as seguintes: NorteShopping (Matosinhos), Braga Parque, Alma Shopping (Coimbra), Glicínias Plaza (Aveiro), Almada Forum, Amoreiras (Lisboa), Cascais Shopping, Forum Algarve, Forum Madeira, Mar Algarve Shopping, Oeiras Parque, Palácio do Gelo (Viseu), Tavira Plaza e Vasco da Gama (Lisboa).

A transmissão em direto para Portugal não é única; mais 70 países vão acolher a emissão do espetáculo especial de Buenos Aires e vibrar em simultâneo.

O alinhamento já é conhecido e inclui muitos êxitos do grupo britânico, como "Yellow", "The scientist", "Fix you", "Viva la vida", "A sky full of stars" e "My universe", entre outros.

Recorde-se que os Coldplay vão atuar ao vivo em Coimbra durante quatro noites de maio de 2023. Os bilhetes há muito que estão esgotados.