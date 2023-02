Concertos para fechar o inverno em passo ritmado de dança

Patrícia Naves Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Calendário de eventos musicais está repleto nos próximos meses, com nomes fortes e variados. O difícil é escolher.

Os meses de inverno são tradicionalmente mais calmos quanto a eventos musicais em Portugal - ou talvez não. Com o país cada vez mais no centro das rotas turísticas, também as atividades culturais, que se multiplicaram com o fim dos confinamentos, têm passagem garantida pelo nosso país. O que significa que já não é preciso contar os dias para os festivais de verão: há muita e variada música para ver e ouvir ao vivo, até lá.

A lista é tão extensa que é preciso escolher para destacar - entre nomes nacionais e internacionais, só de fevereiro a março, são mais de 30 espetáculos. A festa já começou com o regresso de Eros Ramazzotti a Lisboa, bem como o aguardado concerto do português T-Rex no Coliseu da capital. Este último terá ainda passagem pelo Porto a 11 de março.